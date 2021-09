Serie C - Girone C | ACR Messina-Bari 0-2: la sintesi video della partita

La sfida del sesto turno di Serie C in casa dei peloritani viene decisa dalle reti di Botta, a segno all'8', e Paponi, in gol appena entrato a un quarto d'ora dalla fine. Terzo successo esterno per i galletti, che si confermano al primo posto