Acr Messina-Bari, le probabili formazioni: Pucino e Celiento dal 1', cambi anche in mediana

Il sesto turno di Serie C, secondo impegno infrasettimanale del campionato 2021-2022, porta il Bari sul campo del neopromosso ACR Messina, lì dove 3 anni fa ebbe inizio il nuovo corso biancorosso targato De Laurentiis.

Reduci dal pareggio interno con la Paganese, che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive prolungando a cinque il filotto di risultati utili, i galletti - pur con qualche seconda linea, in virtù dei tre impegni in una settimana - proveranno a tornare in Puglia dal 'Franco Scoglio' col bottino pieno per mantenere la vetta solitaria del Girone C, cercando di conservare il vantaggio in classifica in vista del derby col Monopoli di domenica pomeriggio al San Nicola.

Di fronte ci sarà la squadra allenata da Sasà Sullo, che in molti a Bari ricordano per essere stato il vice di Gian Piero Ventura nella stagione e mezza in cui Mister Libidine fu la guida dei galletti: i siciliani occupano momentaneamente il tredicesimo posto in classifica con 5 punti dopo i primi cinque turni. Finora una sola vittoria, in casa contro la Virtus Francavilla, mentre nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 sul campo del Picerno.

Come arriva il Messina

Oltre allo squalificato Adorante, Sullo dovrà fare a meno degli indisponibili Celic, Mikulic e Simonetti. Il 4-4-2 dei biancoscudati, dove tra i pali agirà Lewandowski, dovrebbero trovare spazio Morelli, Fantoni, Carillo e l'ex Sarzi Puttini. A centrocampo dovrebbero trovare spazio sulle due fasce Fazzi e Russo, mentre centralmente dovrebbe esserci la presenza di Fofana e Damian. In attacco accanto a Vukusic dovrebbe esserci Milinkovic, e non Balde, che si è aggregato al gruppo soltanto lunedì.

Come arriva il Bari

Nella trasferta di Messina il Bari dovrà rinunciare agli indisponibili Di Gennaro e Lollo, oltre allo squalifcato Bianco, appiedato per tre turni dal Giudice sportivo. Il 4-3-1-2 di Mignani potrebbe riservare qualche sorpresa, utile a far rifiatare qualcuno e a concedere minuti a chi ha giocato meno. In difesa le novità dovrebbero essere Pucino per Belli e Celiento per Di Cesare, al fianco di Terranova. A centrocampo, viste le defezioni di Bianco e Di Gennaro, ci sarà qualche inevitabile cambiamento. Le soluzioni sono diverse: come vertice basso, potrebbe esserci Scavone affiancato da Maita e D'Errico. Oppure con Maita in regia, potrebbero esserci Mallamo e D'Errico, con Scavone impiegato da trequartista alle spalle di Simeri e Cheddira, concedendo un turno di riposo a Botta. Antenucci, dovrebbe almeno inizialmente riposare, per essere tirato a lucido in vista del derby col Monopoli di domenica.

Messina-Bari: i precedenti

Tra Messina e Bari esistono in totale 45 precedenti tenendo conto dei vari incroci in tutte le serie. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 21 incontri, contro gli 11 successi dei peloritani, mentre 13 incontri sono finiti in parità. Considerando soltanto le 21 sfide disputate in casa dei siciliani, si contano 6 successi dei galletti, 8 del Messina, e 7 pareggi. Gli ultimi incroci tra le due squadre risalgono alla stagione 2018-2019, nel Girone I di Serie D: a Messina finì 0-3 (Floriano, Simeri, Pozzebon) per i biancorossi che vinsero anche al ritorno al San Nicola, imponendosi 2-0 (Piovanello, Neglia).

ACR Messina-Bari, le probabili formazioni

ACR MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi; Fazzi, Damian, Konate, Russo; Vukusic, Milinkovic.All. Sullo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Ricci; Mallamo, Maita, D'Errico; Scavone; Cheddira, Simeri. All. Mignani

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Massimino - Bianchini

IV: Arena

Diretta: Eleven Sports