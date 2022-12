Bari, Mignani: "La partita col Genoa arriva al momento giusto. Cheddira valore aggiunto"

A tre giorni dalla partita del 19° turno di Serie B contro il Genoa al San Nicola, l'allenatore del Bari Michele Mignani, ha preso la parola in conferenza stampa introducendo quello che per lui - genovese doc - sarà una partita speciale, oltre a valere tanto per la classifica.

"Giocare una partita del genere in questo momento è una soddisfazione - ha esordito -. È vero che ognuno deve guardare per sé, al proprio percorso ma effettivamente a inizio stagione non avremmo pensato di stare a braccetto col Genoa. Lo abbiamo meritato con le prestazioni sul campo e il lavoro. Soddisfazione arrivare alla fine del girone di andata a giocarci una partita così bella e così importante contro di loro".

A livello personale la sfida col Genoa, per lui che è genovese di nascita e si è formato nel settore giovanile della Sampdoria, non è una partita come le altre: "Quando le giocavo c'erano sentimenti diversi, ora però sono grande e le sensazioni le gestisco. Fa effetto affrontare una squadra della mia città, ho tanti amici a Genova, alcuni genoani, è una partita un po' diversa ma non vedo l'ora che arrivi il 26 per giocarla".

Il Bari rispetto alla passata stagione sembra una squadra con più maturità nella gestione dei momenti delicati "Col senno di poi è tutto più semplice. Nei periodi in cui non ci si riesce a esprimere c'è sempre un po' d'ansia ma la squadra è cresciuta, maturata. In un campionato difficile come questo abbiamo giocato alla pari con tutti, questo ti dà mentalità, coscienza, remando tutti dalla stessa parte si può uscire dalle situazioni difficili".

Contro i Grifoni si potrebbe assistere a un nuovo record di presenze sugli spalti: "La squadra percepisce la passione della gente per questi colori. Vorremmo sempre dargli soddisfazioni, in trasferta e al San Nicola. Come ho detto qualche settimana fa, per noi dev'essere una motivazione in più, non un motivo di pressione. Siamo riusciti a riportare tanta gente allo stadio perché hanno capito che lottiamo e sudiamo la maglia a prescindere dal risultato finale. Per noi deve essere una soddisfazione, una gioia, uno stimolo in più".

Sulla panchina genoana ci sarà Alberto Gilardino, l'ultimo dei campioni del mondo 2006 con l'Italia a prendere le redini di una squadra, in un campionato dove ci sono anche Grosso (Frosinone), F. Inzaghi (Reggina), F. Cannavaro (Benevento) e De Rossi (Spal): "Non so se sono favoriti nel loro percorso da allenatori. Sicuramente aver fatto il calciatore in un certo modo può agevolare. Conosco personalmente Gilardino, lo apprezzo a livello umano e come allenatore. Ha fatto anche lui gavetta, ha allenato il Siena e per questo ho seguito il suo percorso. Quest'anno aveva deciso di ripartire dalla Primavera. Troverò lui che è una persona intelligente e umile e che sta facendo un percorso. Il tempo dirà quale sarà il suo valore, come per tutti. Una grossa mano agli allenatori la danno i calciatori che allenano. Gli allenatori campioni del mondo stanno facendo bene, prendete Grosso e Inzaghi, essendo stati grandi calciatori hanno conoscenze e capacità nel gestire e allenare un gruppo".

Il mercato potrebbe consentire di alzare ulteriormente l'asticella: "Credo sia prematuro parlarne oggi. Siamo concentrati su quest'ultima partita che ritengo veramente importante per tanti motivi, per il presente e il futuro. Poi ci sarà il rompete le righe. Io e il direttore ci confrontiamo quotidianamente".

Come cambiano le cose con il rientro di Cheddira: "È un giocatore che è stato con noi fino a un mese fa. È un rientro diverso da quando uno torna da un infortunio: sta bene, è motivato, sarà un valore aggiunto come lo è sempre stato, in fondo è mancato solo 4 partite. Può dare soluzioni offensive, ma col suo ingresso non credo saremo molto diversi come atteggiamento, spirito e struttura".

Non potevano mancare gli auguri a tutto il mondo biancorosso: "Faccio gli auguri di buone feste a tutti i tifosi del Bari sperando sia un Natale felice. Parliamo di calcio ma ci sono tante cose importanti nella vita, l'augurio è di passarlo bene e in salute"

Il mister ha risposto anche alla possibilità di schierare un attacco con Cheddira e Folorunsho con Botta trequartista: "Può essere una soluzione così come ne abbiamo altre. Abbiamo avuto l'esigenza di alzare Folorunsho perché sapevamo che lo aveva già fatto e pensavamo potesse darci fisicità e peso offensivo. Lo ha interpretato bene, può giocare con Cheddira ma in rosa abbiamo tanti attaccanti, cerchiamo sempre di scegliere chi sta meglio sotto l'aspetto fisico e mentale".

In un anno e mezzo a Bari, nei confronti di Mignani sono piovute sia critiche che complimenti ed elogi: "Onestamente non seguo molto, so che il mio lavoro è esposto a critiche quando le cose non vanno bene e il contrario quando le cose vanno bene. In un anno e mezzo che sono qui ci sono riuscite tante cose, non si può piacere a tutti ma bisogna avere la forza mentale di andare avanti per la propria strada. Ero un perfetto sconosciuto per la gente di Bari, ad oggi credo di aver meritato un po' di stima e di apprezzamento. Riconosco di essere apprezzato sotto l'aspetto umano e questo mi fa tanto piacere".

Il pari di Reggio Calabria ha lasciato certezze: "Wotto certi aspetti possono esserci ci sono delle analogie col pari di Palermo in Serie C. Lì facemmo una partita di sostanza rimanendo in 10, con la Reggina è stato simile, sono secondi e stanno facendo un grande campionato. Ce la siamo giocata. La differenza è che il 26 ce n'è un'altra che è altrettanto forte, poi c'è il Parma, il Palermo... Ogni domenica affrontiamo corazzate, in Serie C, invece, c'erano partite in cui partivamo sapendo di essere superiori agli avversari".

Una battuta anche sul Genoa: "È una squadra forte che non è ancora riuscita a esprimere tutto il suo potenziale. Ha l'ambizione di andare in Serie A e ha tanti giocatori di categoria superiore, oltre ad avere alle spalle una società importante. È una delle candidate alla vittoria del campionato. Per noi è una partita bella, che arriva al momento giusto e che ci stimola".

Ultima domanda sulle condizioni di Ricci: "Sta meglio, l'ultimo allenamento lo ha fatto quasi tutto con noi. Se non dovesse avere fastidi e problemi di qualunque tipo, per il 26 potrebbe essere convocabile".