Pisa-Bari, Mignani: "Di fronte due squadre ambiziose e forti. Sarà dura per entrambe"

Michele Mignani ha parlato alla stampa a due giorni da Pisa-Bari, gara della 34ª giornata di Serie B, un incontro che potrebbe voler dire tanto per entrambe le squadre.

"Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, si giocherà la promozione attraverso i playoff - ha detto il mister biancorosso -. L'anno scorso sono arrivati in finale col Monza. Non dimentico il grande lavoro fatto da mister D'Angelo, si sono arresi solo in finale. Sarà una sfida tra due squadre che hanno ambizione, due squadre competitive forti, e avrà una difficoltà molto alta per entrambe".

Sull'assetto a centrocampo in assenza di Maiello: "Uno tra Maita e Benali giocherà in quel ruolo, a meno che non decidiamo di giocare a quattro, però queste sono le idee che abbiamo oggi e bisogna vedere dopo la rifinitura".

Sulla svolta generazionale dei tecnici in B, con i giovani e le loro idee che stanno prevalendo: "Avere giocatori bravi aiuta gli allenatori, il Frosinone ora è una realtà ma per me è una sorpresa, il Genoa conferma il programma per cui era partito, viene da una retrocessione ma aveva una squadra per vincere il campionato. Il Bari è un'altra outsider, ha vinto la C ha provato a mantenere l'ossatura dello scorso anno e ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative. Poi c'è chi parte per un obiettivo e delude, le responsabilità vanmno divise, l'allenatore non è l'unico responsabile quando le cose vanno bene e non è l'unico artefice quando si vince".

Sulle chance di vedere Morachioli titolare dopo l'exploit delle ultime partite: "Insieme allo staff ragioniamo, Morachioli non ha problemi a giocare dall'inizio a patto che venga messo nelle condizioni di giocare nella sua zona di comfort, ma può tranquillamente dare il suo contributo a partita in corso come ha fatto finora. Spesso sono i secondi tempi a essere più determninanti, che tu vinca o perda c'è meno tempo per mantenere o ribaltare il risultato. Faremo queste valutazioni".

Tutti disponibili ad eccezione di due calciatori: "Esclusi Scheidler e Maiello gli altri stanno bene. Scheidler è quasi alla fine del percorso di recupero, a Maiello serve qualche giorno in più ma stiamo cercando di recuperarlo compatibilmente alla gravità dell'infortunio che ha avuto".

Bellomo o Botta per il ruolo di trequartista: "Non è detto che siano in competizione per un ruolo, possono giocare anche insieme. Ho chiesto a Botta una partita di sacrificio, in altre ha giocato più vicino alla porta. Bellomo può fare più ruoli, e ti viene sempre voglia di farlo giocare perché ha qualità, intensità e tiro. Sono sempre molto utili, sia dall'inizio che a gara in corso".

Il momento della stagione è decisivo: "Tante squadre hanno bisogno di punti ma altre non vogliono regalarne. Sarà più semplice pensare a una partita coperta che brillante. Tutte hanno un obiettivo, anche se il Frosinone è vicino al traguardo".

Sulle capacità della sua squadra: "Il Bari ha ampiamente dimostrato di aver imparato a fare tutto, abbassarsi ripartire, provare a dominare l'avversario, abbiamo giocatori per diverse tipologie di partite. La concretezza è tutto nel calcio lo dimostra la partita tra Napoli e Milan, non conta quanto sei bello e propositivo ma quello che raccogli nelle partite. Le partite sono lunghe, tutti hanno cinque cambi, ci vuole equilibrio, attenzione e concentrazione da parte degli allenatori. Sistemare in corso del match a volte è più importante di come si parte".

Infine, sulle cose che il Bari ha imparato a cambiare nel suo percorso fin qui: "Ci sono due cose sulle quali abbiamo variato. Spostare l'altezza dei tre giocatori offensivi, e l'atteggiamento d'attesa che può essere più alto o più basso a seconda delle necessità. Bisogna conoscere l'avversario, e in base a quello decidere che partita fare. Ora la squadra le fa nella maniera corretta, il risultato però viene spesso determinato da un episodio, per questo bisogna curare i dettagli"