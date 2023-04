Südtirol-Bari, Mignani: "Avversario solido. Dovremo sfruttare quel poco che concederanno"

Per il Bari si avvicina l'appuntamento con il Südtirol, previsto per il lunedì di pasquetta. Uno scontro diretto per il terzo posto nella classifica di Serie B, contro una squadra che i Galletti finora non sono mai riusciti a battere.

La gara di Bolzano è stata introdotta in conferenza stampa da Michele Mignani, allenatore dei biancorossi che ha iniziato rispondendo circa la possibilità di raggiungere ancora il Genoa: "Dobbiamo pensare a noi. Mi chiedete sempre della classifica, ma dobbiamo pensare a questa partita che è complicata, a fare punti, provare a mantenere il Südtirol alle nostre spalle. Poi quello che sarà si vedrà. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo allenarci bene per farci trovare pronti. Troveremo una squadra forte fisicamente con un allenatore che ha grande esperienza. Se stanno facendo questi risultati è certamente perché hanno dei valori".

Nella scorsa partita è tornato Folorunsho ed è stato subito determinante. Ma quante possibilità ha di partire titolare contro gli altoatesini? "Rispetto alla scorsa settimana è migliorato. Ha avuto più continuità d’allenamento, ha più minuti nelle gambe. Dobbiamo essere bravi a capire innanzitutto le condizioni del problema che ha avuto e se c'è la possibilità che parta dall'inizio. Valuteremo fino all'ultimo, oggi sta bene, può essere disponibile dall'inizio e sicuramente a partita in corso".

Su com'è migliorato il Bari rispetto al girone d'andata: "Sotto certi aspetti siamo cresciuti, maturati rispetto al girone d'andata. Siamo una neopromossa ma abbiamo giocatori che hanno già fatto questa categoria, sono esperti. I periodi della stagione non sono mai uguali. Tutte le squadre nella prima parte sono più spensierate, quando si arriva nell'ultima parte i margini d'errore sono ridotti al minimo, c'è molta più tensione in campo. Per me è normale che le partite siano meno spettacolari. Credo che se il Bari ha fatto più punti nel girone di ritorno che nel girone d'andata con le stesse partite penso si possa parlare di miglioramento. Ogni partita è un esame, cambia l'opinione sul nostro operato".

Il Südtirol ha annunciato l'assenza di Masiello: "Credo che ogni squadra abbia dei giocatori cardine. Masiello probabilmente lo è per il Südtirol, però, hanno già giocato senza di lui. Avranno modo di sostituirlo. Non deve essere per noi un pensiero. Faccio i complimenti a Zaro che sta facendo un grande campionato. L'ho allenato a Modena e mi ha dato molto, è un ragazzo che merita. È la sua prima volta in Serie B e sta dimostrando di starci bene".

Cheddira e Antenucci sono la miglior coppia gol della B: "È un dato positivo, che rimarca la crescita che ha avuto Cheddira, perché Mirco è una conferma. L'anno scorso ha fatto tanti gol, quest'anno qualcuno in meno, Cheddira ha raddoppiato i suoi gol Sono contento di questo per lui e per il bene del Bari, ma resto del pensiero che non bisogna dare a questo ragazzo più responsabilità di quelle che ha. Gli attaccanti nell'arco della stagione vivono momenti dove sono più o meno prolifici. In questo periodo sta segnando meno ma per me la cosa che conta di più è che si metta a disposizione della squadra".

Il Südtirol è un avversario coriaceo che concede poco. Come scardinarlo? "Sappiamo che sono solidi, fanno della compattezza, dell'equilibrio e della fisicità le loro doti migliori. Dobbiamo esserlo anche noi, è alla base di quello che stiamo facendo nell'ultima parte di campionato. Dovremo essere bravi a trovare soluzioni da gol perché loro concedono veramente poco. Il gol non è detto debba venire da azioni pulite ma anche da palle ferme, ripartenze, un tiro da fuori. Dobbiamo cercare di prendere ciò che ci concederanno e finalizzare".

Sull'importanza della partita: "Per me è alla pari con quelle che verranno dopo. Affrontiamo una squadra vicina a noi in classifica, se penso al calendario avremo di fronte il Pisa, all'ultima giornata il Genoa. Dobbiamo conoscere l'importanza ma sono tutte partite che da qui alla fine possono essere decisive, perché per raggiungere l'obiettivo fa la differenza un punto in più o un punto in meno. Dobbiamo raccoglierne il più possibile a partire da Bolzano".

Il rendimento di Maita sembra in flessione, possibile un turno di riposo? "Nelle ultime partite anche secondo me è stato un po' sottotono rispetto alle sue prestazioni ma è un giocatore che ha fatto una prima parte di stagione a livelli altissimi. Possono succedere dei momenti in cui la condizione psicofisica si abbassa. Cerchiamo di valutare durante la settimana monitorando come stanno, cercando di capire. Quando Maita non è stato disponibile per infortunio o squalifica ho sempre trovato soluzioni. Una può essere Molina, ma tanti sono i giocatori che scalpitano. Anche Mallamo sta bene, Bellomo può fare la mezzala, Benali ha qualità ed è tornato disponibile. Soluzioni ne abbiamo, dobbiamo essere bravi noi a mandare in campo chi ci dà più garanzie".

Qualcuno sostiene che il Bari abbia un solo risultato a disposizione: "L'obiettivo del Bari è fare il meglio possibile. Provare a vincere tutte le partite, ma potrebbe essere anche ciò che si riesce a fare. Quando una squadra non parte con l'obiettivo di vincere? Poi bisogna rapportarsi a ciò che si trova davanti. Non è per mettere le mani avanti ma qualsiasi cosa venga fuori voglio entusiasmo, non voglio vivere una settimana o un periodo in cui ci si debba buttare già se non dovesse arrivare la vittoria. Le partite partono da 0-0 contro avversari che hanno i nostri stessi obiettivi. Stiamo facendo un campionato di un certo tipo, dobbiamo arrivare in fondo, eventualmente potrebbero esserci altre partite e dobbiamo arrivarci con entusiasmo".

Viste le assenze difensive nel Südtirol, ci si può aspettare un Bari più spregiudicato? "Non trovo giusto fare bilanci settimanali. Perdi a Terni fai un bilancio, vinci ne fai un altro. Stiamo facendo un percorso positivo impensabile a inizio anno. Voglio provare a portarlo avanti coi ragazzi nel migliore dei modi. Tante volte mi viene voglia di essere più spregiudicato, ma alla fine è necessario ragionare come ho sempre fatto: posso anche essere spensierato per 25-30 minuti, ma le partite non finiscono al 45'. Le partite sono sempre aperte, ci sono più partite nella partita. Il primo tempo col Benevento è stato equilibrato, nella ripresa anche in virtù dell'uomo in più abbiamo creato, abbiamo cambiato. Quando hai dei giocatori che sai che possono entrare a partita in corso e per caratteristiche possono determinare, si possono fare anche queste valutazioni. Affrontiamo una squadra che fa dell'equilibrio e della sostanza i suoi punti forti, credo sia giusto preparare la partita per controbattere, cercando di capire nell'evolversi della partita se si può far qualcosa di diverso. Abbiamo il secondo miglior attacco del campionato pur non avendo fatto tanti gol su palla inattiva, vuol dire che a modo nostro siamo sempre stati propositivi. Credo che per come abbiamo impostato il nostro modulo abbiamo dato continuità di risultati, abbiamo una buona posizione di classifica. Buona parte di quello che abbiamo fatto è stato fatto bene".