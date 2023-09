Bari, Mignani: "Costruita rosa competitiva. La Ternana avrà fame di punti"

Il giorno dopo la chiusura del calciomercato è già vigilia di Ternana-Bari, gara della 4ª giornata di Serie B. La partita con le Fere è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico biancorosso Michele Mignani, che è partito fornendo il suo commento sul mercato appena concluso.

"Non è mai facile fare il mercato al giorno d'oggi, succede tutto nell'ultimo giorno, sia in entrata in uscita, un po' tutti aspettano l'ultimo istante - ha esordito -.. Non sempre si riesce a fare ciò che si vorrebbe. Oltre alla problematica di Ménez siamo riusciti a costruire una rosa competitiva e omogenea, abbiamo due giocatori per ogni ruolo, in mezzo al campo abbiamo più soluzioni. Io parlo costantemente col direttore, non mi piace parlare di mercato, ma non conosco i dettagli delle trattative".

Sulla possibilità di cambiare modulo: "Ci siamo messi nelle condizioni di poter giocare con più moduli. Non è il modulo che fa la differenza ma l'interpretazione dei concetti. Credo che a prescindere dal modulo abbiamo calciatori che ci possono fare piàù cose".

Difensore centrale: "Lo scorso anno ne avevamo uno in più, ma ne sacrificavo qualcuno. Abbiamo un calciatore come Pucno che è evoluto e all'occorrenza può fare il centrale o il braccetto. Non ho pensieri in questo senso".

Motivi per credere nel Bari: "Sono arrivato con Ciro Polito, in questi due anni abbiamo dato dimostrazione di professionalità, impegno, mettendo in campo squadre dignitose e degno. Si poteva fare meglio, ma anche peggio. In queste prime tre partite che abbiamo fatto con la rosa incompleta abbiamo dimostrato che andiamo in campo per combattere e non ci tiriamo mai indietro. Diamo tutto, sono queste le cose che posso dire. Lavoreremo h24 per rendere il Bari sempre più competitivo".

Sull'acquisto di Achik: "Lo seguivamo dallo scorso anno, ci incuriosiva, è in evoluzione, è offensivo ma ha fatto anche il quinto, sa difendere. Calcia bene, possiamo utilizzarlo da trequartista, seconda punta, o più aperto. Ci dà la possibilità di variare. Per conoscere bene un calciatore bisogna allenarlo, avrò bisogno di tempo anche io per capire dove farlo giocare. Non è detto che uno nasca e muoia nella stessa posizione. I giocatori di oggi devono sapere fare più cose".

Su eventuali altri movimenti in attacco: "Ci possono essere delle partite in cui si è in emergenza. Non si può comprare un giocatore per una partita, bisogna ragionare nell'arco di una stagione, o perlomeno fino a gennaio. Lo scorso anno avevamo preso Scheidler come punta centrale, poi per le caratteristiche che ha dimostrato non si è rivelato quello. Stava poco in area. Anche Cheddira non era una punta centrale, svaria, si apre. Poi avevamo Antenucci seconda punta, Ceter mai avuto, Folorunhso adattato davanti. Il parco attaccanti di quest'anno è più ampio, Diaw è una prima punta, Sibilli fa il trequarti, Nasti tra tutti è una punta, lo ha mostrato domenica attaccando il primo palo. Aramu l'ho allenato, è una seconda punta. Morachioli è una seconda punta più aperta. Non si possono avere troppi attaccanti. Quando avremo tutti gli effettivi saremo a posto. Nelle mie proposte difficilmente ho giocato con un attaccante strutturato davanti, a me piacciono più altri tipi di attaccanti. Siamo stati il secondo miglior attacco".

Sull'attacco: "Se fossimo riusciti a vendere Scheidler durante il mercato italiano avremmo preso un altro attaccante, ma non potevamo tenerli entrambi. Abbiamo fatto delle valutazioni, è giusto mandare a giocare un ragazzo che qui era un po' bruciato. Nelle ultime partite in casa non era tranquillo, c'era mormorio, speriamo riesca a far vedere le sue caratteristiche".

Il tecnico ha parlato anche del nuovo acquisto Gennaro Acampora: "Era nei nostri pensieri già dal precampionato, ci sono dinamiche nelle trattative che ti rallentano i pensieri. Possono esserci altre squadre, concorrenza che non ti fa chiudere. Prima di acquistare bisogna far uscire"

La Ternana viene da 3 ko: "L'anno scorso giocammo a Terni in una situazione simile, mi aspetto una partita terribile contro una squadra che ha fame di punti. Abbiamo giochicchiato e ci hanno fatto gol noi non siamo riusciti a farlo. Non sono contento del secondo tempo col Cittadella, voglio che la squadra vada a Terni per provare a vincere, poi ci sono per forza momenti in cui bisogna difendere e subire".

Su Aramu: "Non l'ho chiamato, è difficile che io la faccia fin quando un giocatore non è nostro. Lui è un ragazzo d'oro, umile, sa stare in un gruppo. L'ho allenato un anno a Siena, veniva da un periodo non semplice, ci siamo aiutati. Ci siamo salutati quando è venuto qui col Genoa. Anche lui ha esternato la voglia di venire quei perché lo avevo già allenato. Sa che può adattarsi bene alle mie idee di gioco, è un mancino che ci dà soluzioni. Dovrà dimostrare di meritare di giocare".

Sui due volti del Bari col Cittadella: "Può succedere che si giochino più partite nella partita, il Cittadella ha cambiato a inizio secondo tempo, dato vivacità. Noi non avevamo soluzioni per sistemare le cose. Abbiamo subito, abbiamo retto, ma credo che potessimo tranquillamente portarla a casa non prendendo gol su palla inattiva. Abbiamo oltagto pagina, nonostante la Ternana abbia cambiato ha comunque valori alti, resta una squadra di categoria. Mi preme dare continuità di prestazione. Bisogna sfruttare gli episodi".

Sull'eventuale ricorso al mercato degli svincolati: "Sugli svincolati si possono fare valutazioni anche in seguito. Se noi abbiamo a disposizione i nostri giocatori. Alla ripresa avremo Aramu, Diaw, Nasti, Morachioli, Achik, anche Edjouma può far parte di quel reparto. Abbiamo soluzioni, ad oggi non pensiamo agli svincolati".

Sulle condizioni della squadra: "Di Cesare lo stiamo valutando, ci sono un paio di calciatori che stanno recuperando ma Valerio forse è l'unico che non rischieremo".