Bari-Como, Mignani: "Partita difficilissima contro una squadra in crescita"

Michele Mignani alla vigilia di Bari-Como.

Dubbi e certezze a centrocampo: "Abbiamo avuto anche altre volte il pensiero di dover sostituire Maiello in quel ruolo, credo che Benali sia entrato bene a Terni e abbia fatto benissimo col Südtirol. È una soluzione percorribile come lo è stato Maita a sua volta. Uno dei due sicuramente sarà in campo, l'alternativa potrebbe essere giocare con un centrocampo a quattro, avere due play, ma credo che almeno inizialmente manterremo il centrocampo a tre".

Sulla possibilità di schierare Ceter dal 1': "Damir ogni giorno sta meglio ma bisogna essere intelligenti, gestirlo nella maniera giusta. Potrebbe tranquillamente giocare dal 1' ma non credo arriverebbe al 90'. Facciamo le cose per gradi, abbiamo ancora una sera per pensarci".

Interrogato sul Como, avversario di turno che ha fermato il Genoa nella scorsa giornata: "È una squadra che ha avuto difficoltà a inizio campionato poi con il cambio dell'allenatore e il passare del tempo si è assestata. È una squadra forte, con giocatori importanti nel reparto offensivo, c'è chi ha fatto altre categorie, vinto campionati. Hanno giocatori giovani con valori in tutti i reparti. Stanno venendo fuori, possono agganciarsi al treno playoff. Col Genoa ha fatto un grandissimo secondo tempo, ha meritato di pareggiare. Sarà una partita difficilissima come le altre da qui alla fine".

Al mister è stato chiesto quali squadre ritenga superiori al Bari: "Se si guarda la classifica la risposta è scontata, Frosinone e Genoa. Allo stesso tempo però si fanno valutazioni diverse: abbiamo fatto un percorso di livello alto, abbiamo dato continuità alle prestazioni e ai risultati, cosa che non è riuscita a squadre più attrezzate. Nella partita singola ti diranno che nessuno è stato messo sotto dal Bari o che loro sono più forti. È difficile fare queste valutazioni, contano i punti, se siamo lì vuol dire che abbiamo fatto le cose nella maniera giusta. Siamo stati continui nelle prestazioni e nei risultati".

Sull'entusiasmo di Morachioli: "Si tiene a bada come la voglia di tutti quelli che non stanno giocando. Non posso pensare che Morachioli possa farci vincere una partita da solo, se così fosse sarebbe in campo dal 1' al 95'. Sta crescendo, dà soluzioni alternative e ha caratteristiche che non hanno in molti nella nostra squadra, ma ci sono tanti giocatori che scalpitano, devo considerarli tutti nello stesso modo".

In una recente intervista Mignani ha parlato apertamente del discorso promozione, così come Polito nel post gara di Bari-Benevento: "Non posso parlare troppo in prospettiva. Bisogna pensare ai 95' di Bari-Como. Io sono l'allenatore di una neopromossa che si trova in una posizione di classifica che si è confermata nella categoria. Siamo riusciti a salvarci senza patemi, quindi dobbiamo guardare in avanti. Guardiamo chi ci precede perché vogliamo arrivare più avanti possibile. Domani proveremo a fare punti, così come nelle prossime partite. Io mi sento di dover motivare la mia squadra, dire quello che penso, in quell'intervista ho detto che se dovessimo avere un'occasione per provarci perché non dovremmo farlo. Non vuol dire che l'obiettivo sia raggiunto o facile da raggiungere. Siamo dietro due squadre che stanno facendo un campionato strepitoso. Sono tanti anche i nostri punti, se non dovessimo riuscire a raggiungerli, dovremo prepararci alla coda dei play-off".

Sulle condizioni di Cheddira: "Sta bene, come succede agli attaccanti quando non fai gol per un po' di tempo cominci ad essere più nervoso, loro vivono per quello. Nella prima parte di stagione c'è riuscito con buona costanza. Lo vedo bene, l'unico pensiero che ho è il fatto che stanno finendo il Ramadan, lui, Benali e Dorval non stanno mangiando in maniera regolare, ma per il resto lo vedo bene, è sereno".

Ultimamente gli allenatori avversari non hanno riconosciuto i meriti del Bari: "A me interessa il giusto ciò che dicono gli altri. Dobbiamo guardare ciò che facciamo noi, non ciò che quello che fanno gli altri. Una partita vista da 10 persone diverse può dare 10 opinioni diverse. Guardo in casa mia, a Bolzano abbiamo fatto la nostra partita come col Benevento. Le partite si possono vincere all'ultimo, ci sono gli episodi, bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte".

A Mignani è stato chiesto anche un pensiero sul futuro: "Siamo concentrati sul finale di campionato. Le ultime partite determinano il futuro. Siamo consapevoli che stiamo facendo un percorso ottimo ma questo non deve in questo momento distrarci dal guardare lontano o farci accontentare. Dobbiamo far punti col Como, sperando che chi ci precede non li faccia. Sarà una partita difficilissima contro una squadra cresciuta molto, già fare punti domani sarebbe tanto".

Il tecnico ha risposto anche sulle condizioni di Scheidler ed Esposito: "Scheidler non è a disposizione, ha avuto un problema muscolare, lo stanno gesrtendo per non rischiare ricadute. Esposito lo sto vedendo bene, mi sta mostrando di aver voglia di giocare, sto apprezzando il suo comportamento. Ha valori tecnici superiori alla media, credo di poter contare su di lui e sul suo contribuo fino alla fine".

Sulla difesa, diventata impenetrabile nelle ultime giornate: "Non è che mi ci rivedo. Ho avuto tanto piacere quando abbiamo segnato 6 gol, 4 gol, però in questo momento della stagione bisogna pensare a non prendere gol, diventa dura rifarlo. A Bolzano siamo stati perfetti, dovevamo solo aspettare un'occasione, un varco che abbiamo trovato. In tante partite si segna meno rispetto a inizio campionato, a meno che non vengano sbloccate immediatamente. Nelle ultime abbiamo acquisito una maturità che ci fa essere meno garibaldini ma equilibrati".

Il Bari ha 5 punti in più rispetto all'andata: "La squadra ha preso consapevolezza della forza che aveva, una forza che prima era più entusiasmo. Questa è la chiave per cui abbiamo fatto più punti del girone d'andata. I conti si fanno alla fine, i numeri sono indicativi di ciò che succede, voglio sperare che si riesca a finire questo campionato in questo modo".