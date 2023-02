Bari, Mignani avverte i suoi: "Cosenza ultimo ma vivo. Serve più determinazione di loro"

Nello scorso turno di campionato il Bari è tornato alla vittoria dopo due sconfitte di fila mantenendo il quinto posto in classifica. Ora alla squadra di Michele Mignani spetta provare ad invertire il trend poco fruttuoso delle partite in casa, dove ha ottenuto solo 3 vittorie in 11 gare, oltre a 5 pareggi e 3 sconfitte. L'occasione arriva nella sfida della 24ª giornata di Serie B contro il Cosenza, ultimo in classifica, in programma domenica alle 16:15.

La partita con i calabresi è stata presentata da Michele Mignani, che ha aperto la conferenza stampa informando del forfait di Michael Folorunsho: "Non sta benissimo, ha un fastidio al ginocchio e abbiamo deciso di tenerlo a riposo questa settimana per consentire all'infiammazione di migliorare".

Ottenere un risultato positivo contro il Cosenza sarebbe un passo importante dal punto di vista della continuità: "I punti iniziano a valere doppio. Vincere domani per noi vorrebbe dire lasciare una squadra dietro per tutto il resto del campionato. Sono partite importanti dove c'è tanto in palio. Dobbiamo pensare di giocare per vincere, pur sapendo che le squadre che sono in quella posizione di classifica, avendo bisogno di punti, entrano in campo con grande determinazione. Dobbiamo essere più determinati di loro per vincere".

Nonostante gli ottimi numeri e alcune individualità che fanno gola a molte squadre, il Bari è "solo" quinto: "Credo che alla lunga i numeri dicano. L'anno scorso vincevamo spesso partite con un gol di scarto, non prendendone. Quest'anno, in un campionato diverso affrontiamo squadre con valori assoluti più alti. Siamo riusciti a fare molti gol e ne abbiamo preso qualcuno di troppo. Credo che la posizione che abbiamo in questo momento è quella che meritiamo di avere. Dobbiamo avere l'ambizione di migliorarla ma dobbiamo essere consapevoli che ci sono squadre che ci vogliono riprendere e superare. Il campionato è ancora lungo, la classifica non va guardata, dobbiamo pensare alla partita col Cosenza e a fare tre punti".

Sull'atteggiamento col quale potrebbe presentarsi al San Nicola la formazione calabrese: "Penso che il Cosenza in questo momento è ultimo ma non è staccatissimo, quindi vuol dire che qualche punto lo ha fatto e che ha dei valori. Recentemente hanno battuto il Parma, conosco l'allenatore (William Viali ndr) che per me è molto bravo, ha fatto diversi campionati in Serie C, fa giocare bene la sua squadra. Compatibilmente alle loro forze verranno qui per cercare di fare punti e avranno preparato una partita non so se di attesa o di aggressione. Come facciamo noi, anche loro ci avranno studiati. So che sarà una partita dura e difficile contro una squadra che trovandosi in una brutta posizione di classifica metterà in campo determinazione e furore agonistico per fare punti perché ne ha bisogno".

Il tecnico biancorosso ha escluso che la squadra avverta una maggiore pressione nelle gare in casa: "Non penso sia così, non siamo una squadra giovanissima. Siamo una squadra esperta con giocatori abituati a giocare in campionati con tanta gente allo stadio. Non credo sia un problema di testa, magari è l'atteggiamento degli avversari che è più guardingo e per le nostre qualità, più troviamo squadre che giocano, più diventiamo pericolosi ed efficaci. Per me non è un problema di testa".

Il Cosenza è cambiato molto dopo l'ultima sessione di mercato: "Sarà sicuramente più imprevedibile con le ultime operazioni di mercato perché ha cambiato tanti giocatori, soprattutto in avanti. Nelle ultime gare ha cambiato tanti interpreti quindi è anche difficile ipotizzare quale possa essere la formazione iniziale. Dobbiamo essere pronti comunque"

Sui gol subiti in situazioni di vantaggio: "Ne parlavo con la squadra. Tanti gol li abbiamo presi a risultato acquisito, o almeno così pensavamo, penso alle partite con Brescia, Spal, Modena e anche col Parma a cui hanno annullato un gol alla fine. Ho detto ai ragazzi che non è un caso, che probabilmente c'è un atteggiamento sbagliato di rilassamento quando può esserci ma non deve esserci. Se è questo il motivo bisogna lavorarci, se è un altro bisogna capirlo".

Ultima battuta dedicata ai nuovi arrivati: "Li ho trovati tutti bene dal primo giorno in cui sono arrivati a Bari. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è che sono tre grandi professionisti, ragazzi che curano il proprio corpo che è ciò che serve per giocare. Questa settimana abbiamo lavorato nella maniera giusta. Temevo che cambiando carichi di lavoro potessero esserci ripercussioni ma sono arrivati che stavano bene e si sono immediatamente adeguati alle nostre metodologie. Li ho visti in crescita, daranno una grossa mano alla squadra".

Mignani ha risposto a proposito di Zuzek. che al momento sta trovando poco spazio: "Ragazzo intelligentissimo e giovane. Ha capito che il futuro è suo, lo abbiamo capito anche noi. In questo momento ci sono due giocatori che stanno facendo bene e la cosa che più mi piace di lui è che è un soldato. Ad ogni allenamento è sempre il primo, non sbaglia mai un minuto, si allena come dovesse giocare tutte le domeniche. Credo che il Bari abbia fatto un investimento sul futuro prendendo questo ragazzo che prima o poi si prenderà il suo spazio perché lo merita come lo meritano tanti altri".

Come già ribadito dal tecnico, il campionato entra in una fase importante per delineare la fisionomia della classifica: "Non vado molto in là e non guardo molto gli altri. Forse meno nell'ultimo periodo ma abbiamo dato continuità di risultati nel nostro percorso, secondo me anche di prestazioni. La partita col Perugia non è piaciuta a nessuno ma era un momento particolare per come ci siamo arrivati, se andiamo a vedere chi avevamo in panchina, mi piacerebbe rigiocarla ma non si può fare. Vorrei solo che la squadra continuasse a fare ciò che ha fatto, a lavorare nella maniera giusta durante la settimana e a fare prestazione in partita. Se succede questo potremo dare continuità ai risultati ma non vado molto in là. Pensiamo solo alla gara di domani col Cosenza e a vincerla".

"Per come giochiamo noi Molina è una mezzala che all'occorrenza può fare anche l'esterno basso o alto. Benali può fare tutto in una squadra di calcio, è un giocatore che ha intelligenza e qualità tecniche sopra la media. Potrebbe fare la mezzala, il trequartista, il quarto di centrocampo e addirittura il play in un centrocampo a tre. Ci ha messo un attimo ad inserirsi, capisce quali sono le richieste credo che sia pronto per fare tutto a centrocampo".