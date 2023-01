Bari, Mignani: "Col Perugia mi aspetto una partita difficile e fisica. I punti ora iniziano a pesare"

Rialzare la testa dopo la sconfitta maturata nel finale di gara a Palermo è l'imperativo del Bari alla vigilia della partita interna contro il Perugia, in programma sabato 28 gennaio alle 14:00.

Michele Mignani ha analizzato i temi della sfida del San Nicola con gli umbri, partendo dalla voglia di riprendere il cammino dove si era interrotto: "Dobbiamo pensare di fare i punti che ci servono - ha detto -. Il campionato è difficile e pieno di insidie. Non dobbiamo guardare gli altri, solo pensare a far punti".

Contro il Perugia dovrebbe tornare protagonista Mirco Antenucci, nelle ultime partite relegato al ruolo di comprimario: "Abbiamo bisogno di tutti, non dimentichiamo mai nessuno. Abbiamo grande considerazione dei ragazzi in rosa. Di Antenucci ne abbiamo parlato tanto da quando sono qui. Per me è un valore aggiunto per la squadra, è normale che nell'arco della stagione ci siano delle alternanze, ma Antenucci è un punto di riferimento per me e per la squadra e può dare ancora tanto".

Il Bari attualmente è quarto, un piazzamento che in pochi a inizio stagione avrebbero ipotizzato, ma al tempo stesso Mignani "non firmerebbe" per concludere la stagione così: "Il discorso è lungo. È soprattutto la gente che ha bisogno di obiettivi a inizio stagione. Per una squadra gli obiettivi si definiscono in base a quello che succede in campo. Non penso che Frosinone e Reggina siano partite con l'obiettivo di vincere il campionato ma il campo ha detto che per loro questo è diventato un obiettivo. Tutti devono avere l'ambizione di puntare al massimo, specie in una piazza come questa, ma l'ambizione deve andare di pari passo al profitto. Non firmo per niente, ma sono consapevole che questo campionato ha tanti risvolti, per questo dico sempre che dobbiamo fare punti. La scorsa settimana non li abbiamo fatti per demerito nostro".

In mattinata è stato annunciato l'acquisto del portiere di riserva Sarri, mentre per quanto riguarda i giocatori di movimento c'è ancora da attendere: "Durante questo periodo di mercato abbiamo cercato di trovare una sistemazione in esubero, per accontentare gli scontenti. Avere in gruppo chi non aveva piacere a rimanere non aveva senso. Abbiamo dato la possibilità di giocare a Polverino che qui si è allenato duramente in questi sei mesi e lo abbiamo sostituito con un ragazzo di prospettiva che avevamo monitorato già l'anno scorso. Non credo che a un giorno dalla partita possa arrivare un nuovo acquisto che sia già a disposizione. Il direttore sta valutando e se ci sarà la possibilità qualcosa faremo, tutto compatibilmente alle disponibilità della società".

Potrebbe lasciare Bari a breve Eddie Salcedo: "So che è interessato da discorsi di mercato, l'ho appreso questa settimana, valuteremo se può essere disponibile per domani. Avere un giocatore che sa di andare via non so quanto possa essere vantaggioso, lo stabiliremo col direttore e con la società".

Mignani ha anche fatto il punto sugli indisponibili: "Non avremo a disposizione Ceter che ha accusato un risentimento a fine primo tempo di Palermo, Galano che sta recuperando, Bosisio e Cheddira che è squalificato".

Terranova, Zuzek, Ricci, diversi difensori nell'ultimo periodo hanno avuto poca continuità d'impiego ma nonostante ciò Mignani conta su di loro: "Li vedo bene durante la settimana, so che se avessi bisogno di loro ci sarebbero. Se il Bari ha fatto un buon percorso finora è perché tutti hanno dato un contributo, i terzini hanno valori simili, ma li vedo tutti bene. Pucino aveva un problema al ginocchio non ha mai saltato una partita, ma aveva problemi oggettivi. Ricci ha avuto un problema muscolare che lo ha tenuto fermo. Abbiamo sempre dovuto affrontare queste situazioni in cui i giocatori che giocavano meno hanno sostituito quelli che mancavano hanno sempre pareggiato il rendimento. Questo mi dà serenità. Mazzotta e Dorval come rendimento e condizione psicofisica stanno bene, ma sono convinto che chiunque giochi farà bene.

Sull'eventuale reintegro di Scavone: "Sta cercando una sistemazione, quindi non è convocato, poi ciò che succederà a fine mercato lo vedremo"

Una battuta anche sul Perugia: "È una squadra aggressiva, che ha voglia di andare a prendere l'avversario stando alta. Sono in salute, creano tanto sugli esterni con Lisi e Casasola. Credo che sarà una partita difficile, molto fisica. Ricordo bene la gara dell'andata ci hanno messo in difficoltà, ottenemmo un risultato non dico ingiusto ma fu una partita difficile. Castori poi è l'allenatore più presente in B, io non arrivo neanche a un decimo di ciò che ha fatto lui. Tengo conto di tutte queste cose ma abbiamo bisogno di punti".

Infine su come potrebbero cambiare i rapporti di forza tra le squadre dopo la chiusura del mercato: "Penso al Bari non alle altre, mi auguro che non ci siano stravolgimenti. So che il girone di ritorno è diverso da quello di andata, i punti sono molto più pesanti, a livello emotivo la tensione aumenta, tutte le squadre sono meno spensierate. Lo metto in conto, per questo da domani bisogna cominciare a fare punti".