Bari, Mignani non si fida del Brescia: "Partita difficile, dobbiamo pensare solo a noi"

Michele Mignani ha introdotto in conferenza stampa la partita che il Bari affronterà domani pomeriggio in trasferta contro il Brescia. Reduce dal pari in casa contro il Cagliari, la formazione biancorossa andrà al Rigamonti per confrontarsi con un avversario che vive una situazione delicata visto il penultimo posto in classifica, una striscia di sei sconfitte di fila, e l'ennesimo cambio in panchina (Possanzini esonerato, squadra affidata a Gastaldello).

Partendo dal caos in casa delle Rondinelle, Mignani ha avvertito delle difficoltà di affrontare una partita simile: "Questa è una partita per noi più difficile da preparare, nell'ultimo periodo hanno avuto dei cambiamenti. Non vengono da un periodo positivo, è cambiato ancora l'allenatore. Ma è una partita che va affrontata senza pensare a tutto ciò che sta succedendo a loro. Dobbiamo pensare solo a noi, è la cosa più importante".

Il Bari è il miglior attacco della Serie B ma ha subito anche molti gol (27): "Non siamo una squadra che subisce molto. Penso alle ultime due che abbiamo giocato in casa, Caprile non ha fatto una parata. Purtroppo si prendono dei gol evitabili pur concedendo poco all'avversario. È un dato su cui lavorare. Per il resto il fatto che la squadra proponga e faccia gol credo sia proporzionale a quanto sta facendo in campo. Dispiace prendere gol evitabili ma quello che credo è che siamo compatti difensivamente e che in rare occasioni abbiamo concesso tanto. Mi auguro che il trend positivo in attacco prosegua e che quello difensivo migliori".

Al Rigamonti mancherà ancora Folorunsho: "Michael non ci sarà, prosegue il percorso di recupero per questa infiammazione, dobbiamo gestirla nel migliore dei modi per far sì che quando tornerà ad allenarsi in gruppo sarà totalmente sparita". A centrocampo potrebbe toccare ancora a Benali, ex della partita con qualche sassolino nella scarpa da togliersi, reduce dai 90' giocati da titolare col Cagliari al posto di Benedetti: "Ho dubbi i ragazzi stanno lavorando bene, anche questa settimana, andiamo verso una settimana più impegnativa dove ci saranno più partite, ci saranno occasioni per cambiare, magari non da subito. Ora pensiamo alla gara col Brescia. Lui è un grande professionista, era in ottime condizioni uando è arrivato, non mi ha sorpreso vedergli reggere i 90'. Sono convinto che se hai motivazioni alte puoi fare bene, è successo anche a me. Un allenatore però non puuò farsi condizionare solo da questo, deve fare valutazioni più ampie, chi scenderà in campo al di là delle motivazioni farà una buona partita".

A detta di qualcuno, il pari al 95' contro il Cagliari e il fatto che il Genoa non sia scappato pareggiando a Modena, vanno interpretati come segnali positivi, ma Mignani sembra più concentrato su aspetti concreti: "Anche il Genoa ha pareggiato alla fine. Penso che il segnale lo dobbiamo dare di partita in partita, preferisco ragionare così, non guardare gli astri e le stelle ma il campo".

Le tante reti subite possono essere il frutto di un calo a livello di concentrazione: "Abbiamo guardato i dati con lo staff e con i ragazzi. Qualche settimana fa mi avete fatto notare dei gol nell'ultimo quarto d'ora. Prendere gol su palla in movimento fa più male. Sicuramente qualcosa abbiamo lasciato, dobbiamo migliorare le situazioni nel momento in cui si ripetono, serve attenzione. Quando si parla di fase difensiva non si parla solo della difesa, bisogna ragionare da squadra. Ci sono stati periodi dell'anno in cui eravamo veramente solidi ma anche nell'ultimo periodo non è cambiato molto. A Ferrara ci sono stati momenti di sottovalutazione del pericolo, non voglio dire leggerezze, bisogna lavorarci su".

Il Bari non fa gol sui calci piazzati: "Anche questo è un dato che dobbiamo migliorare. Tante partite si risolvono su palla inattiva, qui siamo carenti. La qualità di chi calcia determina moltissimo, probabilmente in questo qualcosa ci manca ma dobbiamo crederci e pensare di poter far male all'avversario anche in questo modo. Abbiamo calciatori che tirano bene, Scheidler, Pucino, Esposito, lo stesso Botta in carriera ha segnato su punizione. Non ce ne sono tantissime durante la partita, ne capitano un paio, bisogna ottimizzare. Dobbiamo essere più pericolosi sui corner".

Su come gestire le energie in vista delle 3 partite in 8 giorni (in trasferta a Brescia, in casa col Venezia e di nuovo in trasferta ad Ascoli): "Mi sono sempre sentito tranquillo, al di là di qualche piccolo inconveniente, se escludo la partita col Palermo e quella in casa col Perugia, le uniche due partite in cui è mancata la possibilità di scegliere, mi son sempre sentito tranquillo. Non penso a Brescia in funzione del Venezia, come non penserò all'Ascoli in funzione del Venezia. Sono solitos scegliere di partita in partita, anche perché dopo un match alcune scelte possono essere obbligate".

Mignani ha parlato anche di come sono cambiati gli equilibri a centrocampo con l'innesto dei calciatori arrivati a gennaio: "È difficile trovare delle coppie esatte, ogni centrocampista ha caratteristiche diverse, non si può modificare la tattica di una partita su un giocatore. Maiello ha compiti diversi da chi gioca mezz'ala, in settimana proviamo movimenti per creare difficoltà agli avversari. Il Cagliari ci ha sorpreso per modulo e col vantaggio in avvio".

Al tecnico è stato chiesto un parere su Botta trequartista atipico: "A me piacciono i giocatori che non danno punti di riferimnto, mi piace che lui soprattutto in partite come quella col Cagliari cerchino gli spazi. Ha bisogno di toccare la palla, dobbiamo essere bravi noi a cercarlo e trovare una soluzione con qualcuno che prenda il suo posto, magari con la mezz'ala che va a dare fastidio. Ma ci sono partite e partite, il Cagliari è stato ottimo in fase di non possesso, al tempo stesso siamo stati bravi noi ad avere pazienza e a creare presupposti per far male nel secondo tempo. Quando non determina mi sta bene che muova palla".

Infine, su Morachioli, protagonista di un buono spezzone col Cagliari: "Il nostro direttore me l'ha segnalato da inizio anno, l'abbiamo visto più volte. Dobbiamo lavorare su di lui, non caricarlo di responsabilità. L'avete visto 12 minuti, non possiamo pensare sia il nuovo Ribéry, dobbiamo sapere che in quella zona lui c'è, quando un giocatore diventa grande deve imparare a mettere le sue qualità a disposizione della squadra anche in altre zone di campo. Può essere ci siano partite in cui si gioca con un modulo diverso, i giocatori bravi aiutano sempre, lui ha margine di miglioramento. Ha qualità nell'uno contro uno, mettere le palle dentro, deve imparare ad andare al tiro, a smarcare gli attaccanti. Lasciamolo tranquillo, approfittiamo delle sue caratteristiche quando serve, e non è detto che in futuro non si possa cambiare".