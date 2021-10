Bari, Mignani: "Felice per l'entusiasmo dei tifosi. Il Campobasso proverà a farci lo sgambetto"

Serie C Girone C

Il nono turno del campionato di Serie C vedrà il Bari impegnato in trasferta contro il Campobasso, formazione neopromossa reduce dalla vittoria esterna col Monopoli.

I galletti, primi in classifica nel Girone C, invece, provengono dalla vittoria in rimonta al San Nicola contro la Turris. Un risultato importante, ottenuto non senza fatica, dopo essere andati due volte in svantaggio: "Nell'ultima partita abbiamo preso più gol in rapporto a quanto abbiamo concesso - ha detto Michele Mignani, tecnico dei biancorossi, aprendo la conferenza stampa pre-partita - ma il primo gol degli avversari è stato un pezzo di bravura, un gran tiro da fuori. Dobbiamo alzare l'attenzione già dalla partita di domani, domenica abbiamo fatto quattro gol, l'ultimo su palla inattiva. L'importante è creare, non è possibile concretizzare tutto ciò che si crea. Cercheremo di ottimizzare quanto produciamo ma il percorso è quello giusto in entrambe le fasi, anche se le cose da migliorare ci sono. Gol subito nel primo tempo? Quando i numeri cominciano ad allagarsi, le partite sono di più, ci può stare prendere gol all'inizio o alla fine. Ci sono sempre avversari che si vogliono opporre, dobbiamo riprendere ad essere attenti".

I dati sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti di Campobasso e di quelli per il derby con il Foggia di mercoledì, testimoniano il ritrovato entusiasmo della piazza: "Lavoriamo prima di tutto per cercare di essere credibili sul campo e fare punti per la nostra classifica. Ho notato che la gente apprezza questa squadra, non solo per i risultati ma anche per l'atteggiamento, la voglia di lottare. Si identifica nella squadra, è una grande soddisfazione. Mi auguro che riusciremo a tenere i tifosi accanto a noi per tanto tempo".

L'infortunio di Scavone, protagonista di ottime prestazioni, potrebbe cambiare qualcosa negli equilibri del centrocampo ma al contempo il mister ritroverà Bianco al ritorno dalla squalifica: "Mi dispiace tantissimo per Manuel, stava facendo bene, fermarsi non è mai una cosa positiva. Abbiamo visto che con l'assenza di Di Gennaro e Bianco abbiamo messo Maita davanti alla difesa a fare il play. Uno dei due sicuramente sarà in campo in quella posizione".

Dopo tre vittorie consecutive, l'obiettivo è centrare il poker: "Ragiono diversamente. Dare continuità alle vittorie permette di abbellire ancora la classifica. Ma ciò che è successo fino a ieri l'ho dimenticato e ragiono in funzione di domani, metterei anche la firma per rimanere in striscia positiva. Non guardo ai tabù, ma a quello che mi interessa. Ci aspetta una partita complicata è difficile"

Sul Campobasso, avversario che ha entusiasmo dopo due vittorie di fila, con 11 punti in classifica come squadre più quotate del calibro di Foggia, Juve Stabia e Avellino: "Hanno vinto un campionato meritatamente lo scorso anno e hanno mantenuto buona parte dell'organico. Sono organizzati, dinamici, tengono la pressione alta per tutta la partita. Loro aspettano questo match, vorrebbero farci lo sgambetto. Dovremo essere pronti e preparati".

Mignani ha risposto anche a proposito del momento di Antenucci, non impiegato nell'undici titolare da tre gare di fila: "Per vincere le partite bisogna fare un gol più degli altri. I gol sono importanti a prescindere dal ruolo di chi li segna, certamente gli attaccanti hanno più possibilità di segnare, perché lavorano per quello nella metà campo avversaria. Per il parco attaccanti che abbiamo mi auguro tutti si mettano nelle condizioni di fare gol. Antenucci? Sta lavorando duramente, non è contento di non giocare dall'inizio ma ho imparato a conoscerlo e a stimarlo. Potrebbe partire domani o nella prossima, ma credo che tutti abbiano capito che ognuno può uscire, partire dall'inizio o subentrare. Sarà così per tutto il resto del campionato. A che punto è Citro? A me piace tantissimo si è scrollato di dosso le paure che aveva, sta dando continuità come presenza e atteggiamento. Nel giro di poco potrebbe essere pienamente recuperato".