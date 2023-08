Bari in emergenza a Cremona, Mignani: "Nei momenti difficili viene fuori la forza di una squadra"

Orfano degli squalificati Maita e Di Cesare, e privo degli infortunati Diaw e Ménez, il Bari si appresta ad affrontare una delicata trasferta sabato 26 agosto alle 20:30 sul campo della Cremonese.

A due giorni dalla partita dello Zini, il tecnico dei biancorossi Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il prossimo impegno. Sarà soprattutto l'attacco il reparto da reinventare: "Abbiamo perso due giocatori molto importanti per noi per infortunio. Dobbiamo trovare alternative. Nelle difficoltà deve venire fuori la forza di una squadra. Anche l'anno scorso abbiamo vissuto alcune situazioni al limite. Il mercato è ancora aperto, mancano due giorni alla partita, ma contiamo su chi abbiamo. Proviamo a lavorare per proporre qualcosa di buono con ciò che abbiamo".

Al tecnico è stato chiesto se vede Edjouma pronto per giocare dall'inizio, magari in una posizione offensiva: "Per me è un giocatore in divenire, già adesso fa vedre le sue caratteristiche. Ha bisogno di entrare completamente nel nostro contesto. Ha ancora qualche difficoltà di comprensione linguistica, deve avere tempo per conoscere le richieste dell'allenatore e i compagni, però si vede che è un giocatore applicato, voglioso. Fisicamente è arrivato in buone condizioni, sta lavorando duramente per crescere giorno dopo giorno. Può fare la mezzala o il trequarti, se non la punta. In questa fase ci sono più possibilità che possa giocare un più avanti che a centrocampo perché così avrebbe meno compiti".

Chi sembra pronto per debuttare senza troppi indugi, invece, è Ilias Koutsoupias, arrivato in prestito dal Benevento: "Lo abbiamo seguito, ci ha colpito la sua duttilità, la sua freschezza. Sa lavorare a livello tattico, è rapido nell'apprendere, fisicamente sta bene. Rispetto ad Edjouma è un po' più avanti, può partire dall'inizio".

Dopo la prova contro il Palermo è sembrato in buone condizioni Ahmad Benali: "Parlare di consacrazione mi sembra riduttivo, ha fatto la B da protagonista, qualche stagione in Serie A, mi sembra che per la nostra categoria sia affermato e consacrato. Si è presentato in ritiro in condizioni perfette, è giusto sfruttarlo. Si sposa bene con Maiello nonostante vengano considerati alter ego, sa fare la mezzala, sta bene, lo ha dimostrato".

Contro i rosanero ha impressionato anche il nuovo arrivato Sibilli: "Penso che abbia fatto molto bene nelle ultime tre stagioni in B a Pisa, gli manca poco per fare il salto di qualità. Forse deve diventare un po' più determinante in fatto di gol e assist. Per me è nel pieno della carriera, ha 27 anni, può migliorare, è disponibile a fare tutto, ha voglia ed entusiasmo. Può fare tutti i ruoli offensivi. Ha fatto persino la mezzala col Palermo, è un generoso, può essere uno dei tre davanti".

Circa la possibilità di cambiare modulo: "In alcuni momenti bisogna fare di necessità virtù. Abbiamo Nasti e Scheidler, dobbiamo decidere se mantenere l'idea di base o cambiare qualcosa. Ciò che non va cambiato sono i concetti di gioco".

Visto il grande stato di forma di Dorval, sembra difficile che il franco-algerino possa accomodarsi in panchina per far posto a Pucino: "I dubbi ci sono sempre. Dorval sta facendo molto bene, quando un calciatore sta così è fgiusto riproporlo. Pucino è affidabile, lo ha dimostrato, per me è un titolare, possono giocare a destra e a sinistra, ora lì c'è solo Ricci. Li vedo tutti bene. Senza Di Cesare gli fa bene riposare una domenica. Questa settimana è tosta, poi giochiamo in casa col Cittadella, andiamo a Terni, abbiamo bisogno di tutti".

Lo scorso anno il Bari è stata una macchina quasi in arrestabile in trasferta: "Quando si cambiano i giocatori offensivi come abbiamo fatto noi, non puoi pensare di riproporre le stesse cose. Abbiamo preso Diaw perché ha caratteristiche simili a Cheddira, abbiamo giocatori diversi. Al di là dello spartito, bisogna sempre provare a pensare di vincere. L'anno scorso il Bari poteva essere una sorpresa, ma nel girone di ritorno abbiamo fatto più punti che nel girone d'andata. Dobbiamo ricostruire, perché cambiando è così, dobbiamo mettere insieme i pezzi. Dobbiamo essere pronti".

Aramu o Gliozzi sono due dei nomi che vengono accostati al Bari ed entrambi sono già stati allenati da Mignani: "Sono ragazzi a cui sono legato perché ho fatto una stagione con loro. Gliozzi fece diversi gol, Aramu si rilanciò dopo un periodo così. I ragazzi che ho però sono i migliori".

Interrogato ancora su Dorval, Mignani ha risposto: "I terzini moderni devono saper far tutto, Dorval è in crescita, ha iniziato la carriera da poco. Deve dimostrare di poter crescere ancora. Gli auguro di salire di cateogira, cerchiamo di sfruttarne le caratteristiche. Col Palermo lo abbiamo alzato, lui nasce quinto di centrocampo, ha la fase offensiva, se migliora la fase difensiva può seguire la traiettoria di un ragazzo che conosco bene come Spinazzola.".

Su quali siano le posizioni in cui c'è maggiore bisogno: "Sono le esigenze della società, il direttore le conosce, lavora giorno e notte. L'infortunio grave di Ménez complica i piani, è evidente che dobbiamo pensare a un sostituto, per fortuna Diaw non è grave. Poi bisogna capire se parte qualcuno, quindi eventualmente bisogna fare un'altra entrata. Almeno in due arriveranno. Non possiamo avere 8 attaccanti per farne giocare 2. Anche quest'anno abbiamo cercato di mettere dentro giocatori diversi. Ma quando c'è sfortuna non si può far niente".

Al mister è stato domandato anche che caratteristiche dovrà avere il terzino sinistro: "È una casella che va coperta con un giocatore che arriverà a breve. Cerchiamo un'alternativa di pari livello a Ricci, sia per creare concorrenza, sia per avere un sostituto all'altezza in caso di assenza".

Zuzek o Matino: chi per sostituire la squalificato Di Cesare: "Sono due soldati, sono due giocatori che vorrebbero tutti gli allenatori come prime alternative. Di Cesare ha sempre meritato la maglia da titolare, ma loro sono affidabili, uno dei due giocherà, stanno bene entrambi".