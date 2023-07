Mimmo Casamassima è il nuovo allenatore del Levante Azzurro

Il Levante Azzurro ha scelto l'allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. A guidare i biancazzurri sarà Mimmo Casamassima, reduce dall'esperienza al Capurso (che ha ingaggiato l'ex Muzio Fumai come nuovo allenatore) con cui ha ottenuto per due volte la salvezza, l'ultima vincendo il maych dei playout contro il Real San Giovanni per 2-1. In passato Casamassima ha guidato la formazione Juniores del Noicattaro e poi quella della Rinascita Rutiglianese.