Modena-Bari 1-1: Diaw risponde a Ricci, sfuma la promozione diretta

Sfuma il sogno della promozione diretta per il Bari, bloccato sull'1-1 in casa del Modena nel 36° turno di Serie B. La squadra di Mignani, passata in vantaggio al 34' del primo tempo, è stata raggiunta sul pari nella ripresa da un calcio di rigore trasformato da Diaw al 78'.

Con la contestuale vittoria in casa del Genoa 2-1 sull'Ascoli, i liguri festeggiano la promozione in Serie A raggiungendo il Frosinone. Per la squadra di Tesser, invece, è salvezza aritmetica. La grande delusa è la formazione biancorossa, che ora dovrà obbligatoriamente affidare le proprie ambizioni promozione ai play-off ma non è ancora certa del terzo posto.

Nonostante il disappunto per il risultato, al triplice fischio la squadra è stata applaudita dai tifosi biancorossi accorsi in massa nell'impianto modenese per spingere i propri ragazzi verso un'impresa. Ora Mignani, oltre a sperare di recuperare al più presto pedine fondamentali come Maiello in vista dei play-off dovrà essere bravo a compattare l'ambiente e a non lasciare che i suoi siano presi dallo sconforto: il 13 maggio al San Nicola c'è la Reggina e un fondamentale terzo posto da blindare.

Modena-Bari: la cronaca

Diversi cambi nell'undici di Mignani seguito sugli spalti da oltre 3mila tifosi: al centro con Di Cesare torna Vicari, a sinistra Ricci per Mazzotta. In mediana Benali per Bellomo completa il reparto con Maita e Benedetti, poi Botta alle spalle di Esposito e Cheddira. Modena a specchio, con il ristabilito Tremolada alle spalle di Diaw e Giovannini.

In avvio il Bari prova a esercitare il controllo del gioco con un possesso ragionato, il Modena pressa alto provando a far male in ripartenza. Al 9' giallo per Di Cesare, punito per aver sbarrato irregolarmente la strada a Giovannini che si stava involando verso l'area biancorossa. Dopo 13 minuti ci prova Botta con un tentativo che non inquadra lo specchio. La squadra di Tesser recupera palla a metà campo e prova il primo tiro verso la porta de Bari con un destro di Diaw dai 20 metri, Caprile para senza affanni. Al 21' primo guizzo degno di nota dei biancorossi: cross di Ricci dalla sinistra, Benedetti tenta la zampata col sinistro in anticipo sul suo marcatore ma spedisce alto di poco. Rischia il Bari al 26': appoggio sbagliato di Caprile, Diaw si avventa sul pallone e in equilibrio precario calciare trovando l'opposizione del portiere biancorosso, poi l'azione sfuma. Immediata la replica dei Galletti, al 28', con un lampo di Cheddira: il marocchino riceve palla al limite dell'area e incrocia col destro, Gagno si salva con un gran riflesso con l'aiuto del palo deviando in corner. Il Bari sblocca il risultato al 34': Ricci riceve palla al limite e poi scocca un mancino all'incrocio imprendibile per Gagno. Grandissima giocata del terzino sinistro. Prova la replica immediata il Modena, pericoloso al 37' con un tocco d'esterno di Diaw che si spegne largo alla sinistra di Caprile. Nel finale di tempo forcing modenese ma il Bari resiste e durante i 2' di recupero del primo tempo va al tiro dal limite con Esposito, col pallone che termina alto di poco alla sinistra di Gagno. Si va al riposo con i biancorossi in vantaggio.

Cambio per Tesser al rientro dagli spogliatoi: Duca prende il posto di Armellino. Occasione Modena dopo 5' della ripresa: Gerli esce bene dal traffico a centrocampo, poi verticalizza per Diaw che calcia da posizione defilata dentro l'area trovando l'opposizione decisiva di Caprile. Emiliani più aggressivi: al 52' tentativo dal limite di Tremolada col mancino, pallone largo sul fondo. Al minuto 57 doppia sostituzione per i gialloblù: fuori Tremolada e Giovannnini per Mosti e Bonfanti. Risponde Mignani inserendo Mallamo per Botta. Scoccata l'ora di gioco arriva anche il turno di Antenucci, inserito al posto di Esposito. Fuori anche Cheddira, sostituito da Folorunsho. I biancorossi si risistemano col 4-4-2. Occasione Modena al 67': corner da sinistra, Cittadini svetta più alto di tutti, Magnino, tutto solo, arriva in ritardo sulla spizzata. Al 73' dentro Ionita per Magnino tra i padroni di casa. Si copre Mignani che inserisce Molina e Zuzek per Benedetti e Benali al 74', passando a una difesa a cinque. Una scelta che non paga, perché il Modena al 76' beneficia di un calcio di rigore assegnato per un contatto tra Ricci e Duca. Dal dischetto va Diaw che spiazza Caprile. Genoa momentaneamente in A, Modena salvo, Bari che vede i play-off. All'82' tentativo dalla media distanza di Oukhadda, pallone alto sopra la traversa. Occasione per Antenucci all'86' sull'assist di Ricci: sinistro di prima intenzione alto. Al 91' grande occasione per Di Cesare con un tiro centrale dal limite, Gagno si rifugia in corner. Dentro anche Silvestri per Cittadini. Finisce in parità, con un risultato che premia i padroni di casa, aritmeticamente salvi, e manda in A il Genoa. Bari ancora non certo del terzo posto.

Modena-Bari 1-1: il tabellino

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (90'+2 Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino (73' Ionita), Gerli, Armellino (46' Duca); Tremolada (57' Mosti); Giovannini (57' Bonfanti), Diaw. A disp.: Seculin, Ferrarini, De Maio, Strizzolo, Renzetti, Panada, Coppolaro. All. Tesser

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali (74' Zuzek), Maita, Benedetti (74' Molina); Botta (57' Mallamo); Esposito (60' Antenucci), Cheddira (60' Folorunsho). A disp.: Frattali, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bellomo, Molina, Folorunsho, Dorval. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Affatato - Cipriani

IV: Tremolada

VAR: Banti

AVAR: Ferrieri Caputi

Marcatori: 34' Ricci (B), 78' rig. Diaw (M)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Cittadini (M), Ponsi (M), Ricci (B). Recupero: 2',