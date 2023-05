Modena-Bari 1-1, le pagelle: Ricci fa e disfa, le scelte del mister non convincono

Il secondo pareggio di fila costa caro al Bari che vede sfuggire definitivamente la possibilità di arrivare al secondo posto nella classifica di Serie B: la A diretta, insieme al Frosinone, è del Genoa, con due turni d'anticipo.

A determinare l'1-1 sul campo del Modena, un atteggiamento troppo remissivo dei Galletti, specialmente nella ripresa iniziata con un gol di vantaggio grazie al bel sinistro di Ricci al 34' del primo tempo. Proprio il terzino sinistro, però, è stato l'autore del fallo da rigore che ha portato al pari di Diaw dal dischetto. Negativo il secondo tempo (l'unica chance degna di nota è arrivata al 92' con Di Cesare), in cui il Bari ha concesso troppo campo ai padroni di casa, che hanno così ottenuto il punto che gli mancava per salvarsi.

I migliori Today

Caprile 6,5: Fa venire qualche brivido quando sbaglia un appoggio consentendo a Diaw di tirare, ma poi è reattivo sul 99 gialloblù in almeno altre due circostanze importanti. Non può nulla sul penalty.

Di Cesare 6,5: Baluardo difensivo, gioca una gara attenta e grintosa nonostante il giallo dopo 9'. Alla fine è lui ad aver la migliore occasione dopo l'1-1, ma Gagno gli dice no.

Benali 6: Inserito a sorpresa nell'undici iniziale, si riscatta dopo l'ultima prestazione non brillante scambiando spesso la posizione di vertice basso con Maita. Dopo la sua uscita il Bari perde altri metri.

Ricci 6: Segna il suo primo gol in Serie B con un sinistro davvero bello, ma nella ripresa, quando commette il fallo da rigore su Duca, si capisce come mai Mignani gli preferisca spesso Mazzotta. Ingiusto, però, indicarlo come colui che ha messo fine alla rincorsa per il secondo posto.

I peggiori Today

Cheddira 5,5: Sembra più in palla rispetto alle ultime uscite, anche se di tanto in tanto come fa nell'ultimo periodo s'intestardisce. Al 27’ un suo destro finisce sul palo. Quello il suo unico acuto, esce dopo un quarto d'ora della ripresa.

Antenucci 5: Mignani gli concede mezz'ora della ripresa ma si vede in una sola occasione, peraltro sfruttata male calciando alto su un buon assist di Ricci dalla sinistra.

Folorunsho 5: Inserito al posto di Esposito per dare la scossa non riesce nell'impresa, molto probabilmente per via di una condizione fisica non buona.

Mignani 5: Questa volta le sue scelte non convincono, specialmente quella di rinunciare ad attaccare e difendersi con un solo gol di vantaggio e ancora tanto da giocare. Un segnale che, pur nascendo dall'intento di irrobustire la squadra, ha incoraggiato il Modena, giunto al pari subito dopo il passaggio alla difesa a tre.

Modena-Bari 1-1: il tabellino

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (90'+2 Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino (73' Ionita), Gerli, Armellino (46' Duca); Tremolada (57' Mosti); Giovannini (57' Bonfanti), Diaw. A disp.: Seculin, Ferrarini, De Maio, Strizzolo, Renzetti, Panada, Coppolaro. All. Tesser

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali (74' Zuzek), Maita, Benedetti (74' Molina); Botta (57' Mallamo); Esposito (60' Antenucci), Cheddira (60' Folorunsho). A disp.: Frattali, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bellomo, Folorunsho, Dorval. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Affatato - Cipriani

IV: Tremolada

VAR: Banti

AVAR: Ferrieri Caputi

Marcatori: 34' Ricci (B), 78' rig. Diaw (M)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Cittadini (M), Ponsi (M), Ricci (B). Recupero: 2', 4'