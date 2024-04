Modena-Bari 1-1, le pagelle: Pucino e Benali i migliori, Lulic in affanno. Esordio ok per Colangiuli

Pareggio in trasferta per il Bari, reduce dall'1-1 al Braglia contro il Modena nella partita del 31° turno di Serie B. Al gol su rigore di Palumbo in avvio di ripresa ha risposto Pucino evitando una sconfitta che sarebbe stata molto pesante. I Galletti restano momentaneamente a +3 sui play-out e prolungano il digiuno di vittorie che dura da sei partite.

Modena-Bari: le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Spiazzato sul rigore di Palumbo, chiude col brivido per il palo di Strizzolo sul quale era praticamente battuto.

Pucino 6,5: Titolare a sorpresa dopo il forfait di Dorval, realizza la rete che evita l'ennesima sconfitta in trasferta.

Di Cesare 6,5: Tiene in piedi la baracca con la solita grinta. Ultimo baluardo in una stagione difficile.

Vicari 6: Sfortunato in occasione del calcio di rigore su Manconi, quando colpisce con il braccio sulla conclusione ravvicinata dell'attaccante gialloblù, unica sbavatura della sua partita.

Ricci 6: Parte in maniera abbastanza propositiva ma nella ripresa cala col passare dei minuti.

Maita 6: Fa legna, gestisce palloni e lotta fino a quando ne ha. Esce con i crampi. Dall'86' Edjouma: sv

Benali 6,5: Probabilmente il migliore tra i biancorossi per atteggiamento. Pur essendo il più piccolo fisicamente lotta con tenacia su ogni pallone e quando può prova a far ripartire la manovra.

Lulic 5: Altra prova negativa del croato, spesso in affanno e impreciso. Perlomeno dalla bandierina offre a Pucino il pallone del pari.

Sibilli 5,5: Un tiro deviato in corner, un paio di passaggi sbagliati. Troppo poco per incidere. Iachini lo toglie dopo un tempo per via del suo nervosismo e di un giallo che poteva costar caro. Dal 46' Colangiuli 6: Debutta a sorpresa e in 40' fa vedere le sue doti, andando vicino al gol dopo un dribbling in un fazzoletto. Dall'86' Diaw: sv

Morachioli 6: Sembra uno dei pochi in grado di cambiare passo in casa biancorossa ma non riesce a incidere. Dal 78' Bellomo 6: In campo per l'ultimo spezzone di partita, prima offre un pallone interessante in area di rigore, poi sfiora il gol del vantaggio con un destro che finisce di poco fuori.

Puscas 5: Eccetto un paio di colpi di testa che non creano problemi a Seculin dà l'aria di essere ancora appesantito ma al termine del campionato manca sempre meno. Fuori dopo i primi 45'. Dal 46' Aramu 6: Non scendeva in campo dal 23 dicembre, gioca tutto il secondo tempo senza grandi guizzi a parte un pallone interessante per Bellomo.

Modena-Bari 1-1: voti e tabellino

MODENA (3-5-2): Seculin 6; Riccio 6, Zaro 6,5, Pergreffi 6 (79' Battistella 6); Ponsi 6, Santoro 6, Magnino 6, Palumbo 6,5 (61' Tremolada 6), Corrado 6 (46' Cotali 6); Manconi 6 (61' Gliozzi 6), Abiuso 6 (71' Strizzolo 5,5). A disp.: Gagno, Duca, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano, Ori, Oukhadda. All. Bianco 6.

BARI (4-3-2-1): Brenno 6; Pucino 6,5, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 6; Maita 6 (86' Edjouma sv), Benali 6,5, Lulic 5; Sibilli 5,5 (46' Colangiuli 6, 86' Diaw sv), Morachioli 6 (78' Bellomo 6); Puscas 5 (46' Aramu). A disp.: Pissardo, Natuzzi, Zuzek, Dachille, Guiebre, Maiello, Achik. All. Iachini.

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Ricci - Niedda

Iv Ufficiale: Restaldo

VAR: Gariglio

AVAR: Paganessi

Marcatori: 51' rig. Palumbo (M), 62' Pucino (B)

Note - ammoniti 22' Sibilli (B), 56' Manconi (M), 78' Pergreffi (M), 81' Ponsi (M), 90'+5 Cotali (M). Recupero: 1', 7'