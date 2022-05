Supercoppa Serie C | Modena-Bari 3-3: la video sintesi della partita

L'ultimo impegno in Supercoppa di C dei galletti finisce in parità: Citro porta avanti i suoi, Bonfanti pareggia. Ancora Citro e poi Mallamo, illudono i biancorossi che nella ripresa vengono ripresi dallo scatenato Bonfanti, autore di una tripletta