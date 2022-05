Modena-Bari, le pagelle: Citro chiude in bellezza, Ricci e Gigliotti distratti

Cala il sipario sulla stagione del Bari con il pareggio 3-3 sul campo del Modena nel secondo turno della Supercoppa di Serie C. Un risultato che impedisce ufficialmente ai biancorossi di sperare nella vittoria del trofeo che confronta le vincitrici dei tre gironi, avendo perso la gara d'esordio col Südtirol, ma poco importa.

L'unico vero obiettivo della stagione era la promozione, centrata il 3 aprile a Latina, al Braglia contava soprattutto l'atteggiamento con cui la squadra sarebbe scesa in campo e la risposta è stata buona, al netto di qualche comprensibile (a questo punto della stagione) amnesia difensiva. Si è vista una bella partita, con 6 reti, che ha divertito il pubblico. Protagonista per i pugliesi è stato Nicola Citro, calciatore il cui futuro è incerto, ma che ha avuto un ruolo importante anche nella promozione: chissà che la sua prestazione non gli valga la conferma anche in B.

I migliori Today

Citro 7: Col contratto in scadenza non poteva trovare modo migliore di far risalire le proprie quotazioni e instillare dubbi in Polito. Per lui una doppietta con un gol fortunoso e uno bellissimo ma anche tanta qualità e sostanza.

Antenucci 6,5: Sbaglia il colpo del ko, un errore non da lui, ma ha il merito di avviare l'azione del raddoppio con un recupero caparbio. Prezioso nel lavoro per la squadra, meno fortunato del solito nelle conclusioni verso la porta avversaria.

Mallamo 6,5: Continua a cementare il suo status di giocatore in grado di far tutto e bene. Mostra ancora una volta di avere il piede caldo, segnando la rete del momentaneo 1-3. La sua conferma è davvero una delle priorità sull'agenda del direttore sportivo.

I peggiori Today

Ricci 5,5: Evidenzia ancora una volta di avere maggiori qualità in fase propositiva, mentre quando si tratta di difendere è in grande difficoltà.

Gigliotti 5: Perde il duello con Bonfanti che gli fa passare un pomeriggio a dir poco difficile.

Frattali 5,5: Lascia qualche dubbio sul posizionamento in occasione del secondo colpo di testa vincente di Bonfanti.

Modena-Bari 3-3: pagelle e tabellino

MODENA (4-3-2-1): Narciso 5.5; Oukhadda 5,5 (54' Ciofani 6), Silvestri 6, Baroni, Renzetti 7; Magnino 6, Di Paola 6,5, Armellino 6 (69' Scarsella 6); Duca 5,5 (54' Ogunseye 6), Giovannini 6,5; Bonfanti 7,5. A disp.: Gagno, Spurio, Pergreffi, Mosti, Longo, Piacentini. All. Tesser 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 5,5 (84' Pucino sv), Terranova 6, Gigliotti 5, Ricci 5; Maita 6 (60' Misuraca 6), Maiello 6 (77' Paponi sv), Mallamo 6,5; Botta 6 (77' Bianco 6); Antenucci 6,5 (60' Cheddira 5,5), Citro 7. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Simeri, Galano, Mazzotta, Scavone. All. Mignani 6.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Trischitta - Piedipalumbo

IV: Di Francesco

Marcatori: 9', 24' Citro (B), 20', 51', 74' Bonfanti (M), 31' Mallamo (B),

Note - ammoniti Maita, Mallamo, Gigliotti (B), Oukhadda, Silvestri (M). Recupero: 1' pt, 5' st