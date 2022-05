Modena-Bari 3-3: gol e spettacolo al Braglia, i biancorossi si congedano con un pari

Si conclude con un pari la stagione del Bari: 3-3 il risultato sul campo del Modena nel secondo turno della Supercoppa di Serie C. In quella che era l'ultima partita dei galletti nella competizione che mette a confronto le vincitrici dei tre gironi di Serie C, la squadra di Mignani è andata in vantaggio nel primo tempo con Citro, subendo poi il pari di Bonfanti. Citro ha riportato in avanti il Bari, e Mallamo ha siglato il doppio vantaggio, ma nella ripresa Bonfanti, approfittando di alcuni svarioni difensivi, ha completato la personale tripletta fissando il risultato sul 3-3.

Bari fuori dai giochi per la Supercoppa, che sarà un affare tra Modena e Südtirol. Ora il tanto atteso rompete le righe, in vista del ritrovo a inizio luglio per iniziare a preparare la stagione di Serie B.

Modena-Bari: la cronaca

Il punteggio si sblocca al 9' grazie a Nicola Citro, in gol dopo aver duettato con Mallamo al limite dell'area, e prova a mettere la palla in mezzo, la sfera carambola su Baroni e torna all'attaccante biancorosso che ribadisce in rete beffando Narciso. Quasi immediata la risposta del Modena: Giovannini si libera conprova a calciare dal limite, Frattali si oppone con i piedi. Poco dopo, ancora Bari: Ricci va sul fondo e crossa per Mallamo che non ci arriva di testa, per pochissimo. Si va dall'altra parte, con Magnino che spreca da buonissima posizione la chance per il pari. L'1-1 degli emiliani però arriva al 20' sugli sviluppi di un calcio piazzato, con un colpo di testa di Bonfanti. Il Bari ritorna avanti; Antenucci ruba palla a metà campo e cede la sfera a Botta, filtrante dell'argentino per Citro che evita Narciso in dribbling e deposita in rete la sfera per la personale doppietta. Superata da poco la mezz'ora i galletti calano il tris con Mallamo: cross di Belli, spizzata di Antenucci, la palla finisce a Mallamo che controlla e calcia angolato senza lasciare scampo a Narciso. Al 42' Antenucci spreca l'occasione per il poker sul bellissimo invito in profondità di Citro: aggancio perfetto del 7 che non è altrettanto preciso nella conclusione. Un Bari ancora pericoloso sull'asse Citro-Antenucci chiude all'attacco la prima frazione, in vantaggio 1-3.

Ripresa che inizia con gli stessi protagonisti del primo tempo. Modena subito vivace con un tentativo di Bonfanti, con il tacco, palla che non inquadra lo specchio. Poco dopo ci prova Di Paola con un destro dal limite, Frattali fa buona guardia. Riducono lo svantaggio i padroni di casa dopo 5' del secondo tempo: Renzetti ha troppa libertà per crossare, Ricci è fuori posizione e Bonfanti può colpire di testa beffando Frattali. Doppio cambio per i biancorossi allo scoccare dell'ora di gioco: dentro Cheddira e Misuraca per Antenucci e Maita. Al 65' ci prova Di Paola dal limite, sicuro Frattali. La squadra di Tesser trova la rete del pareggio al minuto 74', colpo di testa di Bonfanti sul bel cross di Renzetti, Bonfanti fa tripletta di testa. Ultimo cambio per i biancorossi a pochi minuti dal termine con l'ingresso di Pucino al posto di Belli, recupero lampo per il terzino che era stato operato al ginocchio poche settimane fa.

Modena-Bari: il tabellino

MODENA (4-3-2-1): Narciso; Oukhadda (54' Ciofani), Silvestri, Baroni, Renzetti; Magnino, Di Paola, Armellino (69' Scarsella); Duca (54' Ogunseye), Giovannini; Bonfanti. A disp.: Gagno, Spurio, Pergreffi, Mosti, Longo, Piacentini. All. Tesser.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli (84' Pucino), Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita (60' Misuraca), Maiello (77' Paponi), Mallamo; Botta (77' Bianco); Antenucci (60' Cheddira), Citro. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Simeri, Galano, Mazzotta, Scavone. All. Mignani.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Trischitta - Piedipalumbo

IV: Di Francesco

Marcatori: 9', 24' Citro (B), 20', 51', 74' Bonfanti (M), 31' Mallamo (B),

Note - ammoniti Maita, Mallamo, Gigliotti (B), Oukhadda, Silvestri (M). Recupero: 1' pt, 5' st