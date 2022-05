Supercoppa Serie C: comunicato l'orario di Modena-Bari

Dopo la sconfitta nella gara di esordio contro il Südtirol, il Bari concluderà la stagione disputando l'ultima partita allo Stadio Braglia contro il Modena.

Il fischio d'nizio della gara valevole per la seconda giornata della Supercoppa dI Serie C 2021-2022 tra gialloblu e biancorossi è stato stabilto alle ore 16:00 come comunicato dalla Lega Pro. Il mini girone si chiuderà poi il 14 di maggio allo stadio 'Druso' di Bolzano con la sfida tra il Sudtirol e la formazione emiliana.

Supercoppa Serie C: la classifica

1. Sudtirol 3 pt (2 gf, 1 gs)

2. Bari (1 gf, 2 gs) 0

3. Modena 0

Supercoppa Serie C: il calendario

2ª giornata

Modena-Bari

Sabato 7 maggio, ore 16:00

3ª giornata

Südtirol-Modena

Sabato 14 maggio, ore 16:00 diretta RAI SPORT