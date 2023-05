Modena-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

"Sperare nel secondo posto finché la matematica lo consente". È il monito lanciato da Michele Mignani alla vigilia di Modena-Bari, non una gara qualunque per il tecnico biancorosso, sulla panchina emiliana da novembre 2019 a giugno 2021.

Nonostante i bei ricordi, una volta in campo ci sarà poco spazio per i sentimentalismi, e non potrebbe che essere così visto che il campionato di Serie B è giunto alla 36ª giornata, dopo la quale mancheranno solo due turni alla conclusione della stagione regolare. Il Bari è saldamente al terzo posto in classifica a 6 punti dalla secondo posizione del Genoa, dopo aver sprecato l'occasione di avvicinare i Grifoni nello scorso turno, pareggiando in casa con il Cittadella.

Il secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta (traguardo già festeggiato dal Frosinone), come ha ricordato il mister dei biancorossi è ancora possibile nonostante le chance siano molto risicate e lo scenario più realistico sia quello dei play-off. Per crederci i Galletti dovranno fare il massimo per tornare dal Braglia coi 3 punti in tasca (e non sarà semplice poiché il Modena è reduce dal 5-0 col Venezia e vorrà riscattarsi) e contemporaneamente sperare in buone notizie provenienti da Marassi, dove la squadra di Alberto Gilardino sarà impegnata contro l'Ascoli, in lotta per partecipare ai play-off.

A dirigere l'incontro sarà l'internazionale Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia con cui il Bari ha uno score di 2 vittorie e 7 sconfitte in 9 precedenti. Insieme al fischietto laziale ci saranno gli assistenti Affatato e Cipriani e il quarto ufficiale Tremolada. Al VAR Banti coadiuvato dall'AVAR Ferrieri Caputi.

Modena-Bari: i precedenti

Modena e Bari si sono affrontate 77 volte in partite ufficiali: nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi vincitori in 32 gare contro le 22 vittorie dei gialloblù, 23 gare sono finite in parità. Nelle 39 sfide disputate a Modena 18 successi dei padroni di casa, 13 pareggi e 8 vittorie del Bari.

In questa stagione le tue squadre si sono già affrontate l'11 dicembre scorso al San Nicola nella sfida vinta 4-1 dai Galletti (gol di Botta, Folorunsho, autogol di Cittadini e Di Cesare per il Bari, rete di Diaw al 95' per gli emiliani).

L'ultimo incrocio al Braglia tra le due squadre risale al 7 maggio 2022, in Supercoppa di Serie C, un pareggio 3-3 (doppietta di Citro e gol di Mallamo da una parte, tripletta di Bonfanti dall'altra), mentre in campionato il Bari manca dal Braglia dall'8 dicembre 2015, quando perse 2-1 (gol di Nardini e Granoche, per i biancorossi a segno Sansone).

Come arriva il Modena

Contro i biancorossi Tesser dovrà fare a meno dei lungodegenti Battistella e Poli e di Falcinelli. Convocato Tremolada anche se non al meglio. Lo schieramento dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, uno tra Coppolaro e Oukhadda a destra, la coppia centrale formata da Silvestri e Pergreffi, e uno tra Ponsi e Renzetti. A centrocampo dovrebbero agire Magnino, Gerli e Armellino, con Ionita a muoversi alle spalle delle due punte Strizzolo e Diaw.

Come arriva il Bari

Per la trasferta modenese Michele Mignani recupera Maiello e Folorunsho: il regista, reduce da un problema piuttosto serio al ginocchio, per stessa ammissione del tecnico non verrà impiegato, mentre il centrocampista ha addirittura possibilità di partire dall'inizio. Per la gara del Braglia torna a disposizione anche Vicari, al rientro dalla squalifica. Il tecnico dei Galletti, visto il ritorno di Folorunsho, potrebbe optare per il ritorno al 4-3-1-2, riservandosi di passare al 4-4-2 in corso d'opera inserendo Morachioli. Davanti a Caprile, la difesa con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, a centrocampo Maita affiancato da Bellomo e Benedetti, con Folorunsho (o Botta) alle spalle di Cheddira ed Esposito.

Modena-Bari: probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Ionita; Strizzolo, Diaw. All. Tesser

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maita, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Affatato - Cipriani

IV: Tremolada

VAR: Banti

AVAR: Ferrieri Caputi

Modena-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Modena-Bari valevole per la 36ª giornata del campionato di serie B con fischio d'inizio alle 14 allo stadio Braglia di Modena sarà visibile in streaming su Dazn e su Helbiz Live. La partita verrà trasmessa anche su Sky Sport (canale 254) e sarà acquistabile in pay-per-view su OneFootball.