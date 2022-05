Modena-Bari, le probabili formazioni: torna Frattali, dubbio Botta-Galano

Ultimo impegno ufficiale della stagione per il Bari, che sabato 7 maggio alle 16:00 sarà impegnato sul campo del Modena nella partita valevole per la seconda giornata di Supercoppa di Serie C.

Nella gara d'esordio, i galletti sono stati sconfitti 1-2 al San Nicola dal Südtirol, e per questo è molto difficile (anche se non impossibile) che abbiano ancora chance di vincere il "Girone a 3", in cui oltre ai punti, si tiene conto di criteri come la differenza reti e dei gol realizzati in trasferta che decidono le posizioni in caso di parità.

Come dichiarato nella conferenza stampa pre-gara di giovedì da Michele Mignani - per cui sarà una partita speciale, visto che ha allenato i gialloblu per una stagione e mezzo prima del suo approdo in Puglia - dopo il triplice fischio, comunque vada, ci sarà il rompete le righe per la truppa biancorossa che si ritroverà verosimilmente i primi di luglio per iniziare a preparare il prossimo campionato di Serie B, il cui inizio è previsto per il 12 agosto.

Come arriva il Modena

Per la gara contro il Bari, Attilio Tesser ha convocato 20 giocatori. Non ci saranno Gerli e Tremolada, acciaccati, così come Azzi, Minesso e Ponsi. Tra i pali andrà l'ex biancorosso Narciso, come annunciato dallo stesso mister dei gialloblu, mentre la difesa dovrebbe essere composta dall'altro ex Ciofani, con Silvestri, Pergreffi e Renzetti. A centrocampo, vista l'indisponibilità di Gerli, il ruolo di play dovrebbe essere ricoperto da Di Paola (o Duca), affiancato da Armellino e Scarsella, mentre i due trequartisti potrebbero essere Mosti e Giovannini. In certo sicuro l'impiego di Bonfanti.

Come arriva il Bari

Sono 24 i convocati di Michele Mignani per la partita contro la sua ex squadra: unico assente lo squalificato D'Errico, mentre tornano in lista Botta, al rientro dalla squalifica, e Pucino, che ha recuperato dopo l'operazione al menisco. Tra i pali, molto probabilmente tornerà Frattali, in panchina contro il Südtirol, in difesa dovrebbero esserci Belli, Terranova, Di Cesare e Mazzotta, mentre a centrocampo con Maita potrebbero esserci Bianco e Scavone, con possibile riposo, almeno all'inizio per Maiello. Sulla trequarti ballottaggio Botta-Galano con l'argentino in vantaggio, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Antenucci e Cheddira.

Modena-Bari: le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1) Narciso; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Duca, Scarsella; Mosti, Giovannini; Bonfanti. All. Tesser

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Bianco, Scavone; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Trischitta - Piedipalumbo

IV: Di Francesco

Modena-Bari: dove vederla in TV e in streaming

La partita della seconda giornata di Supercoppa di Serie C, Modena-Bari, con calcio d'inizio fissato per le 16:00, verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma ufficiale della Lega Pro, Eleven Sports, ma sarà visibile anche in chiaro in televisione su RaiSport e in streaming su RaiPlay.