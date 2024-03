Modena-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Lunedì 1° aprile, mentre in molti saranno impegnati nelle consuete scampagnate di Pasquetta, il Bari farà visita al Modena per la ripresa del campionato di Serie B.

Dalla gara del Braglia in poi mancheranno otto partite al termine della stagione regolare e i biancorossi, che hanno appena due punti di vantaggio sulla zona play-out, devono assolutamente scuotersi e mettere al sicuro la permanenza in Serie B al più presto. Inutile parlare di play-off, nonostante l'ottavo posto disti solo cinque lunghezze: l'imperativo per Iachini (7 punti in 7 partite dal suo arrivo con 2 vittorie, 1 pari e 4 ko) è quello di salvarsi.

Ad affrontarsi saranno due squadre in crisi: se il Bari non se la passa bene, infatti, anche il Modena non vince dal derby col Parma del 27 gennaio. Da allora i Canarini hanno ottenuto 6 punti in 8 partite, frutto di altrettanti pareggi, e due sconfitte, entrambe subite in casa contro Cremonese (0-1) e Feralpi (2-3).

I biancorossi, che hanno tagliato Ménez per reintegrare Aramu, in questa stagione in trasferta hanno un rendimento da incubo (solo il Lecco ha fatto peggio): in 15 partite sono solo 12 i punti conquistati, grazie a due vittorie (Cremonese e Brescia), sei pareggi e sette ko di cui quattro consecutivi nelle ultime quattro trasferte.

Come arriva il Modena

Nel Modena mancherà lo squalificato Cauz a cui si sommano gli infortunati Guarino e Gargiulo. Strizzolo e Pergreffi potrebbero tornare a disposizione. La buona notizia per Paolo Bianco è il recupero di Zaro. Il 3-5-2 dei gialloblù, dove sarà Seculin a difendere i pali, dovrebbe prevedere il trio difensivo composto da Riccio, Zaro e Pergreffi. A centrocampo Magnino in regia affiancato da Gerli e Palumbo con Corrado e Santoro a presidiare le corsie esterne. In attacco l'ex obiettivo biancorosso Gliozzi e Abiuso.

Come arriva il Bari

Al Braglia Beppe Iachini non potrà contare su Nasti, squalificato per due turni dopo l'espulsione a fine gara contro la Sampdoria. Out anche gli infortunati Koutsoupias e Kallon (per entrambi stagione finita). Possibile forfait anche per Matino e Acampora che si sono allenati a parte. Dovrebbero essere tra i convocati l'ex Diaw e Aramu, ma vista la lunga inattività le condizioni non saranno di certo ottimali. Convocati anche i Primavera Dachille, Colangiuli e Natuzzi. Il 3-4-1-2 del tecnico biancorosso con Brenno tra i pali dovrebbe prevedere la difesa composta da Zuzek, Di Cesare e Vicari, con Dorval e Ricci sulle fasce, Maita e Benali in mezzo e Sibilli ad agire alle spalle delle punte, che potrebbero essere Morachioli e Puscas.

Modena-Bari: probabili formazioni

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Pergreffi; Santoro, Palumbo, Magnino, Gerli, Corrado; Gliozzi, Abiuso. All. Bianco

BARI (3-4-1-2): Brenno; Zuzek, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Ricci; Sibilli; Morachioli, Puscas. All. Iachini

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Ricci - Niedda

IV: Restaldo

VAR: Gariglio

AVAR: Paganessi

Modena-Bari: i precedenti

In 79 precedenti totali tra Modena e Bari sono in vantaggio i biancorossi con 32 vittorie contro le 22 dei gialloblù, mentre 25 partite sono terminate in parità. Nei 40 precedenti in Emilia il trend s'inverte: 18 i successi modenesi, 14 i pareggi, solo 8 le vittorie dei Galletti.

L'ultimo incrocio tra le due squadre risale al girone d'andata del campionato in corso, alla 10ª giornata, il 28 ottobre scorso al San Nicola nel match finito 1-1 con i gol di Sibilli e Manconi.

Terminò 1-1 anche l'ultima sfida disputata al Braglia il 6 maggio 2023 alla 36ª giornata del campionato di B: al gol di Ricci rispose Diaw, oggi in forza ai biancorossi, su calcio di rigore.

Modena-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Modena-Bari della 31ª giornata di Serie B, in programma alle 12:30 di lunedì 1° aprile allo Stadio Braglia, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno E Sky Sport (canale 252)