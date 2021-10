Il Molfetta fa di nuovo 1-1: sul campo della Virtus Matino Ancora replica a Pozzebon

Nell'anticipo del sabato della terza giornata del girone H di Serie D il Molfetta fa pari e patta contro la Virtus Matino, presso il campo sportivo Heffort Sport Village. Gli ospiti partono subito forte col gol al volo di Caputo, che però viene annullato per un fallo commesso in precedenza da Fedel. Tuttavia il vantaggio arriva qualche minuto dopo al 20': un ispirato Caputo serve Pozzebon che non sbaglia. Per l'attaccante classe 1988 è la terza rete in questo campionato. La Virtus Matino replica su una situazione di calcio d'angolo dove Graziano svetta impegnando il portiere Viola. I padroni di casa alzano i giri del motore e, dopo aver trovato di nuovo la strada sbarrata da Viola, Ancora sigla l'1-1 in acrobazia (53'). La gara si fa sempre più intensa. Al 60' Pozzebon viene trattenuto, l'arbitro fa proseguire e Bartoli protesta: l'allenatore viene espulso. Girandola di cambi da una parte e dall'altra, ma l'equilibrio non si spezza. Nel finale Turitto manda al lato il suo tentativo, mentre Cappiello riceve un cartellino rosso dalla panchina. Finisce così, per il Molfetta è il terzo pareggio consecutivo giunto col risultato di 1-1.