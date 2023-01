Molfetta a caccia di punti: ecco tutti gli impegni del mese di gennaio

Iniziare la risalita in classifica per una seconda parte di campionato più tranquilla. Il Molfetta vuole partire nel migliore dei modi in questo 2023, dopo un mese di dicembre che ha portato solo un pareggio e tre sconfitte, senza dimenticare l'avvicendamento in panchina tra Renato Bartoli e Francesco Bitetto.

Domenica 8 gennaio i biancorossi saranno di scena allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno per affrontare il Matera, mentre il 15 al Paolo Poli arriverà il Barletta; la Puteolana sarà l'avversario dell'impegno esterno del 22 gennaio, a chiudere è previsto il derby pugliese interno contro il Nardò (29 gennaio).