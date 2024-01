Molfetta, altro colpo: dal Manduria arriva Gabriel Cutrone

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Cutrone.

Il neo acquisto biancorosso, è un centrocampista classe 2003, originario di Bari. Cutrone, molto duttile tatticamente, predilige giocare da mediano ma può agire in tutte le zone del centrocampo, sia come mezz’ala che come trequartista. Nella stagione 2022/23, ha iniziato prima con la maglia del Monopoli per poi passare al Bitonto, in Serie D. Quest’anno invece, ha cominciato la stagione con il Manduria, squadra di Eccellenza pugliese girone B, per poi negli ultimi giorni firmare per la Molfetta Calcio. Cutrone, che si allena già da qualche giorno con il resto del gruppo e va a rinfoltire il parco under a disposizione di mister Branà.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta