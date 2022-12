Molfetta, altro ko: la Nocerina si impone per 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per il Molfetta, dopo quello dello scorso turno otttenuto contro il Brindisi. Allo stadio San Francesco i biancorossi sono caduti per mano della Nocerina con il risultato di 1-0, allungando dunque il periodo senza vittorie a quattro gare (che comprendono il ko contro il Casarano e il pareggio per 2-2 in casa del Martina). A decidere la sfida è stato il gol dei padroni di casa firmato da Romeo al 25': il Molfetta è rimasto fermo a quota 14 punti in classifica.