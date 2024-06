Molfetta, annunciati due nuovi ingressi in dirigenza

Due nuove figure professionali entrano nell’organico societario e tecnico della Molfetta Calcio, in vista della nuova stagione agonistica 2024/25. Il nuovo Team Manager sarà infatti il signor Gianni Di Leo mentre per il ruolo di collaboratore dell’Area Tecnica, la scelta è ricaduta sul signor Nicola Basile.

Ecco di seguito, le prime dichiarazioni, dei due nuovi dirigenti arrivati nella Molfetta Calcio.

Gianni Di Leo, con un passato nella compagine del Città di Trani, dichiara: «Ho da pochi giorni accettato questo incarico e penso di poter essere utile alla causa della Molfetta Calcio. Con la mia esperienza, penso di poter dare il mio contributo. L’obiettivo è fare bene in team, creare cioè un legame solido tra società e squadra, i risultati così, arriveranno di conseguenza».

Basile, ex calciatore, allenatore e responsabile dell’Area Tecnica soprattutto in Serie D a Biancavilla, traccia la linea biancorossa per la prossima stagione: «Stiamo cercando calciatori giovani e di qualità ma anche giocatori esperti, in maniera tale da creare un buon equilibrio tra giovani motivati con al loro fianco gente con esperienza. Abbiamo l’obiettivo di fare un campionato competitivo, per quello che Molfetta rappresenta nel panorama calcistico pugliese, cercando di vendere cara la pelle contro ogni avversario che andremo ad affrontare. Punteremo su un allenatore giovane ma che ha tanta volontà e competenza, iniziando con lui un progetto, che con il tempo possa regalarci tante soddisfazioni».

A Gianni Di Leo e Nicola Basile, la società porge i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Si ricorda infine, che oggi alle ore 19, si terrà presso lo stadio “Paolo Poli”, una conferenza stampa di presentazione del neo mister, del nuovo capitano dei biancorossi e dei programmi societari per la stagione 2024/25, ormai alle porte.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta