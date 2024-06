Molfetta, arrivano le separazioni con il DS Dammacco e il tecnico Branà

La Molfetta Calcio Srl, comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il Direttore sportivo Danilo Dammacco e con l’allenatore Giuseppe Branà.

Il club biancorosso, saluta il Direttore sportivo e l’allenatore, dopo che la prima squadra ha comunque condotto un’annata di vertice, dove sono state raggiunte sia la finale play-off promozione del girone A di Eccellenza che la finale di Coppa Italia di categoria.

Il Presidente Saverio Bufi, il Direttore Generale Gianni Tuosto insieme a tutto lo staff dirigenziale della Società, nel ringraziarli per la passione e per l’impegno profusi nel corso della stagione sportiva da poco terminata, desidera augurare loro, il meglio per il proseguimento della carriera professionale.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta