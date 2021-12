Barletta raggiunge il Molfetta nel finale: pareggio per 2-2 contro il Bisceglie

Pari e patta allo stadio Paolo Poli tra Molfetta e Bisceglie, nel derby pugliese valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ospiti vanno subito in vantaggio al 3', quando Lorusso trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di De Gol su Acosta. Il Molfetta reagisce col tiro di Pozzebon su cui interviene il portiere Martorel, e al 40' trova il gol dell'1-1 grazie a Monaco, preciso nel segnare direttamente su calcio di punizione.

Nel secondo tempo i biancorossi vanno vicini al vantaggio di nuovo con Pozzebon, che di testa non inquadra di poco la porta; lo stesso attaccante viene espulso per gioco scorretto e lascia i suoi in inferiorità numerica. Tuttavia i padroni di casa trovano il 2-1 al 73': Panebianco insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Bisceglie preme e prima Viola salva su Morra, ma poi si deve arrendere alla rete di Barletta al 91'. Vengono espulsi anche Fucci e De Gol. Finisce 2-2, il Molfetta sale a quota 21 punti in classifica.