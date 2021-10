Molfetta-Bitonto, ecco chi dirigerà il derby della quarta giornata del campionato di Serie D

Mercoledì 6 ottobre allo stadio Paolo Poli andrà in scena il derby tra Molfetta e Bitonto, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone H. Ad arbitrare l'incontro sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ciannarella e Luca Chianese della sezione di Napoli. Calcio d'inizio fissato per le 15:00.

