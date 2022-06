Molfetta, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Sono stati 2 under i calciatori che più hanno trovato spazio al Molfetta nel corso della stagione: ossia l'esterno destro Giacomo Fedel, impiegato per 3381' in 39 presenze, e il giovane portiere Antonino Viola, sceso in campo in 37 occasioni racimolando 3330'. Dietro di loro c'è l'attaccante Demiro Pozzebon, che è stato utilizzato in 36 partite per un totale di 2942'.

Matteo De Gol, difensore centrale, ha portato a casa 30 presenze e 2654'; un altro difensore, Luka Lobjanidze, completa la top 5: per lui 27 presenze e 2322'.