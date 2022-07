Molfetta, che colpo per l'attacco: firmato Giuseppe Tedesco

Il Molfetta ha piazzato il colpo Giuseppe Tedesco per l'attacco. Il classe 1997 è un nuovo calciatore biancorosso: reduce dall'esperienza al Team Altamura, con cui ha messo a segno 12 reti nelle 35 presenze maturate nello scorso campionato; oltre che nella squadra della sua città, Tedesco ha vissuto brevi parentesi e al Foggia e all'Audace Cerignola, oltre che alla Pianese, alla Vastese e al San Nicolò. Un elemento di valore per il Molfetta, molto attivo nelle ultime ore visto che si è assicurato anche i centrocampisti Stefano Manzo e Matteo Montinaro oltre al terzino sinistro Christian Colaci.

Molfetta, le prime parole di Giuseppe Tedesco in biancorosso

Tedesco, tramite una nota ufficiale del club, ha svelato che in passato era stato vicino all'approdo in biancorosso: “L’approdo a Molfetta era nel destino, già tre stagioni fa sono stato molto vicino ai biancorossi. In campo non tiro mai indietro la gamba, do coraggio alla squadra e cerco di aiutarli. Il Molfetta Calcio per me significa tanto, in quanto ha una storia importante e sarà mia premura mettermi totalmente a disposizione, affinché si raggiungano obiettivi importanti. Sarà un campionato difficile, tante squadre si stanno attrezzando, noi compresi. Ce la giocheremo a viso aperto con tutti".