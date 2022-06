Molfetta, cinque imprese entrano a far parte della società

CInque imprese entrano a far parte della società Molfetta. I biancorossi hanno annunciato che è stato trovato un accordo tra Dai Optical, Globeco, Istop Spamat, Sales Network e Upgrade: l'obiettivo è rendere il progetto più forte, basandolo su alcuni punti fondamentali come il settore giovanile e quello femminile.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite i propri canali ufficiali:

È tempo di agire, agire per la Città e con la Città, per implementare il progetto tanto caro ai Molfettesi e in particolare agli amanti dello sport. Una Molfetta Calcio più incisiva sul territorio, sportivamente competitiva e proiettata al professionismo, dove settore giovanile e femminile costituiscono elementi fondamentali nel calcio moderno, punti cardini del progetto condiviso.

Un progetto fortemente voluto da cinque imprese locali, che insieme rappresentano la storia e il futuro della città di Molfetta, pronte a disegnare un nuovo futuro per la Molfetta Calcio.

Nelle scorse ore c’è stata la stipula dell’accordo tra DAI OPTICAL, GLOBECO, ISTOP SPAMAT, SALES NETWORK e UPGRADE, rappresentate rispettivamente dai fratelli de Gennaro, rappresentati da Onofrio De Gennaro, Angelo Messina, Vito Totorizzo, Saverio Bufi e Giuseppe Traversa.

Si fa tesoro e scuola di quanto fatto negli anni precedenti dove i “biancorossi”, in uno romantico racconto calcistico hanno trascinato la Città dalla Promozione alla Serie D.

L’impegno del nuovo Consiglio d’Amministrazione è di tornare nel calcio che conta con metodo e ortodossia imprenditoriale, per regalare ai Molfettesi e agli appassionati del calcio grandi emozioni e momenti di condivisione nello storico stadio “Paolo Poli”.