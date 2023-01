Molfetta, colpo per la difesa: arriva Kevin Pierre Lafrance

La Molfetta Calcio è lieta di annunciare di aver tesserato il difensore Kevin Pierre Lafrance.

Nato il 13 gennaio 1990 a Bondy, in Francia, il Lafrance nato calcisticamente nell’UC Torcy, arriva alla corte di mister Bitetto a titolo definitivo.

L’esperto difensore vanta 45 presenze nella nazionale dell’Haiti, andando a segno ben 5 volte, oltre che esserne stato il capitano e nella sua carriera ha indossato maglie importanti come quella dell’APOEL, Pafos, AEK Larnaca, Doxa Katokopias e infine dello Stomil Olsztyn.

In nazionale è andato a segno anche contro le nazionali del Giappone e Giamaica. Inoltre con l’Haiti ha giocato le qualificazioni ai Mondiali, alla Gold Cup e alla Coppa America. Esperienza e centimetri per il reparto difensivo di mister Bitetto.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta