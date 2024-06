Molfetta, conferenza stampa fissata per lunedì 24 giugno: i dettagli

La Molfetta Calcio Srl, comunica che lunedì 24 giugno alle ore 19:00 lo stadio “Paolo Poli”, ospiterà una conferenza stampa tenuta dal Presidente, dott. Saverio Bufi coadiuvato dal Vicepresidente Gianni Tuosto e dal nuovo Direttore Generale, avv. Gerardo Serino.

Per l’occasione, sarà presentato il nuovo allenatore e l’intero staff tecnico biancorosso, in vista del campionato di Eccellenza pugliese 2024/25.

Prevista inoltre, anche la presentazione del neo capitano degli Sparlotti, che lo scorso anno, si è distinto per le sue prestazioni in campo e per le ottime qualità umane.

Si parlerà infine, dei programmi e delle iniziative, previste dalla società per la prossima stagione, ormai alle porte.

Sono invitati alla conferenza stampa, gli Organi di Informazione e gli appassionati e tifosi biancorossi, che vorranno partecipare.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta