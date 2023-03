Molfetta, contro la Cavese capolista arriva un ko per 2-1

Il Molfetta va di nuovo ko, dopo aver ceduto al Bitonto nello scorso turno: tra le mura amiche dello stadio Paolo Poli, i biancorossi sono stati sconfitti dalla Cavese capolista per 2-1, in un match che si è ravvivato nel secondo tempo. Gli ospiti sono andati in vantaggio al 55' con Foggia, per poi raddoppiare al 63' in occasione della rete di Banegas; i padroni di casa hanno poi accorciato le distanze con Kordic al 73' provando ad impostare un forcing nel finale per trovare il pareggio (complice anche l'espulsione di Palma per la Cavese). Il Molfetta però ha incassato la tredicesima sconfitta stagionale ed è rimasto fermo a quota 23 punti.

Molfetta-Cavese, il tabellino

Molfetta Calcio: Crispino, Cianciaruso, Panebianco, Mazzotti, Bianco, Romio (4′ st Fucci), Martino (27′ st Pizzutelli), Longo (4′ st Kordic), Tarcinale (36′ st Salvemini), Coratella, Vivacqua [k]. A disp. Diame, Zagaria, Farucci, Lafrance, Avantaggiato. All. Annoscia Nicolas (R. Bartoli Renato squalificato).

Cavese (4-4-2): Colombo, Rossi, Aliperta, Foggia (40′ st Tumminelli), Banegas (27′ st Palma), Cuomo (20′ st Bezzon), Altobello [k], Bacio Terracino (35′ st Bubas), Munoz, Magri, Lombardi (35′ st Maffei).A disp. Angeletti, Gagliardi, Ludovici, Fissore. All. Troise Emanuele.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Reti: 10′ st Foggia, 18′ st Banegas, 28′ st Kordic.

Ammoniti: Romio, Foggia, Martino, Cuomo, Cianciaruso, Pizzutelli, Panebianco e mister Troise della Cavese.

Espulso al 38′ st Palma della Cavese.

Recupero: 1′ pt – 6′ st.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Molfetta