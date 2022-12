Molfetta, è Francesco Bitetto il nuovo allenatore

Il Molfetta riparte da Francesco Bitetto: è lui il nuovo allenatore della squadra biancorossa. Il classe 1969 raccoglie l'eredità di Renato Bartoli, sollevato dall'incarico a seguito della sconfitta contro la Nocerina. Nella stagione 2011/2012 Bitetto ha guidato il Martina alla promozione in Serie C, venendo poi richiamato nel 2013; tra le sue esperienze spiccano quelle con Bisceglie, Barletta e Nardò.

"La Molfetta Calcio comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Francesco Bitetto -si legge nella nota pubblicata dalla società tramite i propri canali ufficiali- Nato il 7 ottobre 1969 a Bari, ha nel suo curriculum numerose esperienze che spaziano dall’eccellenza alla serie professionistica con tante società pugliesi. Di spicco l’anno 2011/2012 alla conduzione del Martina Franca che determinò la promozione in Lega Pro, e il successivo richiamo a gennaio 2013, in corso d’opera, per il raggiungimento della permanenza.

Il nuovo allenatore della Molfetta Calcio vanta esperienze con Nardò, Barletta e Bisceglie. Un profilo importante e carismatico scelto dalla Società e tutto lo Staff dirigenziale biancorosso, che calza a pennello con gli obiettivi societari prefissati di inizio stagione".