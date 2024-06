Molfetta, Gianni Porta confermato come dirigente accompagnatore della prima squadra

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver confermato il signor Gianni Porta, come Dirigente della prima squadra biancorossa, anche per la stagione 2024/25.

Porta, molfettese doc ed ex giocatore della Molfetta Sportiva negli anni d’oro della Serie C, nella passata stagione, si è ben distinto come dirigente della prima squadra, mostrando attaccamento ai colori biancorossi e facendo sentire la sua preziosa presenza al team degli Sparlotti, sia negli allenamenti che nelle partite ufficiali.

Il suo apporto, verso lo staff tecnico ed i calciatori, saranno sicuramente utili alla causa biancorossa, nella nuova stagione ormai alle porte.

A Gianni Porta, la società porge i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta