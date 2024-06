Molfetta, Gianni Tuosto nominato vicepresidente. Gerardo Serino è il nuovo DG

La Molfetta Calcio Srl, è lieta di comunicare che l’avv. Gerardo Serino, sarà il nuovo Direttore Generale del club biancorosso per la stagione 2024/25. Serino, subentra a Gianni Tuosto che è stato nominato Vicepresidente della società biancorossa.

Passaggio di consegne dunque, tra Tuosto e Serino ma sempre nel segno della continuità e per la crescita del progetto Molfetta Calcio.

A Tuosto quindi, la carica più alta in società dopo quella ricoperta dal Presidente Saverio Bufi oltre che l’importante delega all’Area Sportiva del club, che il dirigente biancorosso ha già portato avanti in maniera positiva, nella scorsa stagione. Per Gianni Tuosto quindi, che può vantare nel suo curriculum, tanti anni di esperienza non solo nel calcio pugliese ma anche fuori dalla nostra regione, un ulteriore attestato di stima dei vertici societari, che credono molto nel suo operato.

Il nuovo Direttore Generale, Gerardo Serino, molfettese classe 1964, con un passato da calciatore in alcune compagini locali, per oltre vent’anni si è adoperato nel calcio nostrano in qualità di dirigente ed ha accumulato una discreta esperienza in formazioni sia di Serie D che di Eccellenza. Nella scorsa stagione, ha svolto il ruolo di dirigente nella Molfetta Calcio, accompagnando la squadra anche in panchina, sia in casa che in trasferta. Conosce bene quindi, l’ambiente biancorosso e la sua esperienza e le sue qualità dirigenziali, faranno sicuramente comodo alla Molfetta Calcio. Serino sarà l’elemento di raccordo tra i vertici societari ed il gruppo squadra oltre a rappresentare il club con le istituzioni locali e con i media.

Al nuovo Vicepresidente Tuosto e al neo Direttore Generale Serino la società porge i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta