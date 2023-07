Molfetta, il nuovo allenatore è Fabio Di Domenico. Danilo Dammacco ricoprirà l'incarico di ds

In attesa di capire se potrà materializzarsi il ritorno immediato in Serie D tramite ripescaggio, il Molfetta ha iniziato a muovere i primi passi verso la stagione 2023/2024, coprendo le caselle relative al ruolo di allenatore e direttore sportivo.

A guidare la squadra sarà Fabio Di Domenico, che nella scorsa annata ha tenuto le redini del Corato trascinando una squadra giovane prima fino al terzo posto in regular season e successivamente nella semifinale dei playoff contro il Bisceglie; il classe 1976 si era già seduto sulla panchina neroverde da maggio 2019 a gennaio 2020, mentre in precedenza ha allenato il San Severo oltre ad aver maturato esperienze nei settori giovanili di Andria, Barletta e Matera.

Il nuovo direttore sportivo biancorosso sarà invece Danilo Dammacco, lo scorso anno all'Unione Sportiva Mola. "Sono molto contento di affrontare questa sfida, per me tra l’altro è un ritorno a Molfetta, in quanto ho ricoperto la carica di collaboratore tecnico, nell’anno in cui il Molfetta vinse il campionato di Eccellenza e si guadagnò con merito la promozione in Serie D -ha dichiarato Dammacco ai canali ufficiali del club- In questi anni, sono stato più volte vicino a tornare, ma questa volta è stata quella giusta. Molfetta, è una piazza che mi piace, ne sono davvero innamorato e per me rappresenta un trampolino di lancio. Il nuovo progetto Molfetta Calcio, si svilupperà in due o tre anni, per questo primo anno, l’obiettivo primario, sarà quello di puntare ad una salvezza tranquilla, se naturalmente saremo ripescati in Serie D".

(Foto Molfetta canali ufficiali)