Molfetta, ingaggiati due under: in biancorosso arrivano Stasi e Di Modugno

Ancora operazioni in entrata per il Molfetta. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l'arrivo di due under, ossia l'eclettico esterno Gianluca Stasi e il jolly difensivo Luca Di Modugno.

Stasi, classe 2002, può essere impiegato su entrambe le fasce: da gennaio a dicembre del 2021 ha militato nel Picerno, raccogliendo in totale 24 presenze tra Serie C e Serie D; poi il trasferimento al Bitonto, con cui ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione per un totale di 17 gettoni e una rete (campionato e playoff compresi). ”Il Molfetta si era interessato a me già due stagioni fa, per cui non ci ho pensato due volte non appena ho ricevuto la chiamata di mister Bartoli -ha dichiarato Stasi tramite una nota ufficiale del club- Mi metto a totale disposizione, darò il massimo per questa maglia e spero di dare il contributo che questa piazza merita”.

Terzino destro e sinistro, ma anche difensore centrale, Di Modugno, classe 2001, si è invece messo in mostra nel 2021/2022 al Gravina: sono state 37 le presenze raccolte complessivamente, condite da 4 gol e 2 assist; in gialloblù il giovane calciatore ha disputato anche la stagione 2019/2020 passando poi quella successiva al Bitonto (28 presenze).