Molfetta, Loredana Lezoche lascia l'incarico di direttore generale

Loredana Lezoche, a partire da quest’oggi 1° luglio 2022, non sarà più il Direttore Generale della Molfetta Calcio. Dopo un anno intenso, fatto di progetti e obiettivi raggiunti all’interno della stessa società biancorossa, alla scadenza naturale del mandato, in comune accordo con la dirigenza, si è deciso di non proseguire la strada intrapresa lo scorso anno. «E’ stato un anno favoloso, ricco di emozioni e di innumerevoli soddisfazioni – ha commentato Loredana Lezoche – Un anno che rimarrà per sempre nel mio cuore, capace di arricchire non soltanto le mie conoscenze, ma soprattutto la mia persona. Ho avuto modo di lavorare con persone qualificate, dal valore umano ineccepibile e straordinario. Nello stesso tempo – ha proseguito Lezoche – ritengo di essere riuscita a trasmettere a questa società quella visione di sport e di competizione agonistica che mi appartiene, mirata essenzialmente al rispetto dei valori sportivi dentro e fuori il rettangolo di gioco. Lascio, al momento, il ruolo di Direttore Generale della Molfetta Calcio consapevole che il futuro di questa società sarà più roseo. In merito a questo punto, esprimo grande soddisfazione, per l’entrata in società di cinque importanti imprese del nostro territorio, che contribuiranno a dare stabilità all’ambizioso progetto Molfetta Calcio. Ringrazio tutto lo staff tecnico e dirigenziale per questo anno magnifico e ringrazio sentitamente tutti i tifosi per l’affetto dimostratomi durante la stagione sportiva che si è appena conclusa».

La Molfetta Calcio ringrazia a sua volta Loredana Lezoche per l’ottimo e prezioso lavoro svolto al servizio dei colori biancorossi, augurandole il meglio per il proseguo della sua carriera.

Fonte: Comunicato ufficiale Molfetta Calcio