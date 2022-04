Molfetta, tonfo casalingo contro il Nola: finisce 3-0

Dopo il successo sul San Giorgio nel turno infrasettimanale, il Molfetta ha incassato un brutto ko allo stadio Paolo Poli contro il Nola. 3-0 il risultato finale, al termine di una partita molto vivace. A metà primo tempo gli ospiti hanno l'occasione per passare in avanti col rigore assegnato per fallo di mano di Panebianco, ma il portiere Viola è abile a respingere il tiro di Figliolia; successivamente viene annullato un gol a Kordic per fuorigioco poi, al 40' lo stesso attaccante commette un'autorete sul calcio d'angolo battuto da Zito.

Nel secondo tempo il portiere ospite Cappa è chiamato ad intervenire su Monaco e Fedel, mentre al 77' il Nola raddoppia grazie a Coratella, lesto a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione; al 79' i campani chiudono l'incontro ancora con Coratella. Finisce così, il Molfetta resta fermo a quota 42 punti.