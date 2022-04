Molfetta-Nola, le info sulla prevendita dei biglietti

Partita la prevendita dei biglietti per la gara tra Molfetta e Nola, in programma domenica 3 aprile allo stadio Paolo Poli, ore 15:00. I biancorossi hanno l'obiettivo di allungare la striscia positiva tra le mura amiche, ora giunta nove risultati utili consecutivi; i tifosi potranno acquistare i tagliandi sia online che presso alcuni punti vendita.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite i propri canali ufficiali:

MOLFETTA-NOLA

IN VENDITA I BIGLIETTI

BIGLIETTI ONLINE

bit.ly/3711HJU

BIGLIETTI NEI RIVENDITORI AUTORIZZATI

Molfetta, Edicola Allegretta Giuseppe - Via L. Azzarita

Molfetta, Tabaccheria della Villa - Piazza G. Garibaldi, 6

Molfetta, Tabaccheria al Duomo - Via Banchina Seminario, 12

Molfetta, Edicola della stazione - Piazza A. Moro

Bisceglie, Tabaccheria bar Jimi'z - Via Giovanni Bovio, 264

Bisceglie, Tabaccheria Sant'Andrea - Via Sant'Andrea, 68

Bisceglie, Tabaccheria Al Teatro - Corso Umberto I, 5/7

Bisceglie, Bar San Giuseppe - Via Giovanni Bovio, 189

NB I tifosi della squadra ospite potranno acquistare i biglietti esclusivamente online e nei punti vendita Ciaoticket.