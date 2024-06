Molfetta, Paolo De Gennaro confermato come responsabile del settore giovanile

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver confermato il signor Paolo de Gennaro, come responsabile del settore giovanile, anche per la stagione 2024/25.

Paolo de Gennaro, è uno dei soci fondatori della Molfetta Calcio e da sempre, ha a cuore le sorti del club biancorosso, con particolare attenzione alla crescita ed alla formazione dei giovani sparlotti. Lo abbiamo avvicinato, per scoprire i programmi e le aspirazioni del manager biancorosso, per la prossima stagione.

«Mi occupo del settore giovanile, fin dalla fondazione di questa società, quindi sono parecchi anni che dedico attenzione ai nostri giovani calciatori, anche se diciamo così, sono più operativo da un paio d’anni. Per la prossima stagione, ho in mente un’idea, vale a dire quella di prediligere il talento e la qualità dei nostri giovani. Siamo infatti partiti con uno slogan: “nessun abbonamento, solo talento”. Significa che i giovani che verranno selezionati, non avranno l’onere di sostenere costi mensili per far parte della Molfetta Calcio. Abbiamo scelto quindi una strategia chiara: privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Sul solco di questa nuova strategia, le categorie Juniores, U17 e U15, saranno selezionate, a partire dal mese di luglio, ripeto in base al talento degli atleti. A proposito dei tecnici, il Direttore Tecnico del nostro settore giovanile, sarà ancora Lucio de Censo, così come continuerà la nostra collaborazione con mister Traversa per la Juniores e con il tecnico Loconsole per l’U17. La nostra base sarà sempre lo stadio “Paolo Poli”, dunque i nostri ragazzi avranno il privilegio di allenarsi sul campo dove si allena e gioca la prima squadra.

Stiamo inoltre – continua De Gennaro – chiudendo degli accordi di collaborazione con alcune scuole calcio del territorio, sempre con la finalità di far crescere i nostri ragazzi. Ultimo passaggio di Paolo de Gennaro, quasi obbligato è rivolto alla prima squadra biancorossa: a mio parere con il ritorno al girone unico, bisognerà evitare di fare delle spese pazze, come faranno molte società ma ripartire da un progetto a lungo termine, con una rosa giovane che abbia continuità nel tempo. Nell’ultimo anno di Serie D, che culminò con la retrocessione, furono commessi gravi errori di valutazione da parte della società ma nell’ultimo campionato di Eccellenza, non mi sento di puntare il dito contro qualcuno, in quanto le finali sono una lotteria e non sai mai come possono finire. Mi ricordo che l’anno della promozione in Serie D, vincemmo il campionato in maniera quasi inaspettata, quindi vorrei che succedesse la stessa cosa, che vincessimo in maniera quasi naturale e senza assilli. Il mio obiettivo, sarà quello di portare in prima squadra alcuni giovani del settore giovanile, in maniera tale da dargli una possibilità concreta nel calcio dei grandi».

A Paolo de Gennaro, la società porge i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta