Molfetta, pareggio contro il Fasano: allo stadio Curlo finisce 1-1

Dopo due sconfitte consecutive il Molfetta ritorna a muovere parzialmente la classifica: allo stadio Curlo i biancorossi hanno pareggiato per 1-1 al cospetto del Fasano. A sbloccare il match sono stati gli grazie alla rete realizzata su calcio di rigore da Longo al 53'; gli uomini guidati da Ivan Tisci non si sono dati però per vinti e all'83' hanno pareggiato i conti con Di Vittorio (83'). Il Molfetta ha raggiunto quota 17 punti, rimanendo al penultimo posto in classifica.

Fasano-Molfetta, il tabellino

Us Citta’ di Fasano (3-4-1-2): Ceka, Manfredi, Di Vittorio, Chironi (40′ st Di Federico), Onraita, Paula da Silva (1′ st Battista), Izco (29′ st Dos Santos), Bianchini, Vantaggiato (44′ st Gomes Forbes), Corvino [k], Losavio (1′ Lofoco).

A disp. Menegatti, Lezzi, Aprile, Bari.

All. Ivan Tisci.

Molfetta Calcio (4-4-2): Diame, Lobjanidze, Longo [k] (42′ st Kordic), Avantaggiato (25′ st Mazzotti), Stasi, Martino, Bianco, Panebianco, Coratella (37′ st Lafrance), Fucci (44′ st Zagaria), Vivacqua.

A disp. Crispino, Salvemini, Cianciaruso, Romio, Tarcinale.

All. Renato Bartoli.

Arbitro: Di Loreto Marco di Terni.

Reti: 8′ st Longo (rig.), 38′ st Di Vittorio.

Ammoniti: Bianco, Avantaggiato, Onraita, Diame.

EspulsI: Lobjanidze al 33′ st. ,Bartoli (all.)

Recupero: 1′ pt – 4′ st.,

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Molfetta