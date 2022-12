Molfetta, pari e patta contro l'Afragolese: allo stadio Ascarelli finisce 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Afragolese

Dopo le tre sconfitte consecutive ottenute contro Brindisi, Nocerina e Team Altamura, il Molfetta torna a muovere lievemente la classifica. Allo stadio Giorgio Ascarelli i biancorossi hanno pareggiato per 1-1 al cospetto dell'Afragolese. Ad aprire le danze sono stati proprio i padroni di casa, al 23', grazie al calcio di punizione realizzato da Celiento; nel secondo tempo la formazione guidata da Francesco Bitetto ha sfiorato il pareggio con Kordic, che non è riuscito a segnare sugli sviluppi di una doppia occasione in rapida successione. AL 53' però Lorenzo Longo si è fatto trovare pronto nel ristabilire l'equilibrio. Il Molfetta è salito a quota 15 punti, venendo raggiunto dal Gravina.