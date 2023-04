Molfetta, prezioso pari esterno al cospetto del Casarano (0-0)

Terzo risultato utile per il Molfetta di front all'ostico Casarano, nell'anticipo valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio Capozza i biancorossi hanno messo a referto un pareggio per 0-0, che muove ancora la classifica in ottica della corsa alla salvezza; da segnalare tra gli ospiti l'espulsione di Cianciaruso. Nel finale i rossoblù hanno sfiorato per due volte il gol con Burzio, che non è riuscito a trovare il bersaglio. Il Molfetta, al decimo pareggio stagionale, è salito a quota 28 punti portandosi momentaneamente a due lunghezze di distanza dall'Afragolese, che occupa l'ultimo posto che garantisce la permanenza diretta in categoria.