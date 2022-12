Molfetta, rinforzo per il centrocampo: ingaggiato Gianvincenzo Martino

La Molfetta Calcio è lieta di comunicare il tesseramento del calciatore Gianvincenzo Martino, prelevato a titolo definitivo dal Grosseto Calcio.

Foggiano doc cresce nelle Giovanili della squadra della sua città, con un passaggio anche nelle Giovanili del Torino. Esordisce in Serie D a 18 anni nel Fondi per poi passare al Melfi in Serie C. Successivamente, il giocatore classe 1997, gioca in Serie D nel Manfredonia e disputa una ventina di gare nelle fila dell’Axys Zola. Centrocampista di spessore e di prestanza, abbinata ad un’ottima tecnica pur essendo ancora giovane vanta già una settantina di presenze in Serie D.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta